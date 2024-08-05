https://ria.ru/20240805/pensionerka-1964274987.html

В Сочи нашли заблудившуюся в горах пенсионерку спустя три дня

В Сочи нашли заблудившуюся в горах пенсионерку спустя три дня - РИА Новости, 05.08.2024

В Сочи нашли заблудившуюся в горах пенсионерку спустя три дня

Спасатели спустя три дня нашли женщину, которая заблудилась в поселке Красная Поляна, ее обнаружили в горах, травм у женщины нет, сообщили в пресс-службе Южного РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T21:20

2024-08-05T21:20

2024-08-05T21:20

происшествия

сочи

красная поляна

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Спасатели спустя три дня нашли женщину, которая заблудилась в поселке Красная Поляна, ее обнаружили в горах, травм у женщины нет, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. По данным отряда, женщина отправилась утром на прогулку из дома на улице Ачишховской, вечером она позвонила родственникам и сказала, что заблудилась. Пенсионерка страдает нарушениями памяти, поэтому она не смогла назвать свое местоположение, а затем перестала выходить на связь. В поисках пропавшей спасатели исследовали склон у подножья горы Ачишхо, обследовали тропу на Греческий отрог, горно-лесную местность в районе дольменов, приюта "Ачишхо", реки Бешенки, район Аибги, пешеходные тропы и труднодоступные места в районе ручья Тобиаса. Вечером в понедельник в отряде сообщили о поисках, которые безрезультатно длятся третий день, однако позже женщину удалось найти. "Пенсионерка, которая заблудилась 2 августа, найдена неподалеку от ручья Дворцового (на высоте более 1000 метров). По словам спасателей, женщина в удовлетворительном состоянии, травм нет и пока идет самостоятельно. Поисковая группа сопровождает ее вниз к поселку Красная Поляна", - сказано в Telegram-канале отряда ЮРПСО.

https://ria.ru/20240722/turisty-1961324120.html

сочи

красная поляна

россия

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происшествия, сочи, красная поляна, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)