https://ria.ru/20240805/pavodok-1964075135.html

Более 200 частных домов остаются подтопленными в Челябинской области

Более 200 частных домов остаются подтопленными в Челябинской области - РИА Новости, 05.08.2024

Более 200 частных домов остаются подтопленными в Челябинской области

Более 200 частных жилых домов и 325 приусадебных участков остаются затопленными в Челябинской области из-за дождевого паводка, сообщил в понедельник пресс-центр РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:49

2024-08-05T09:49

2024-08-05T10:13

происшествия

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг - РИА Новости. Более 200 частных жилых домов и 325 приусадебных участков остаются затопленными в Челябинской области из-за дождевого паводка, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону. На 4 августа на контроле ГУМЧС оставалось подтопление 219 частных жилых домов и 329 приусадебных участков. "На контроле остается подтопление 214 частных жилых домов и 325 приусадебных участков. В трех пунктах временного размещения остаются 30 человек, в том числе девять детей. Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области продолжают работу на подтопленных территориях. По данным правительства региона, режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях из-за паводка. Во всех населенных пунктах силами спасателей, сотрудников МЧС, коммунальными службами и предприятиями ведутся работы по водопонижению. Пострадавшим жителям оказывается помощь. Сложная ситуация сохраняется в Миасском городском округе: в поселке Смородинка, южной и старой части города, в поселке Динамо.

https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html

https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html

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происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024