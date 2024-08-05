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Более 200 частных домов остаются подтопленными в Челябинской области - РИА Новости, 05.08.2024
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09:49 05.08.2024 (обновлено: 10:13 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/pavodok-1964075135.html
Более 200 частных домов остаются подтопленными в Челябинской области
Более 200 частных домов остаются подтопленными в Челябинской области - РИА Новости, 05.08.2024
Более 200 частных домов остаются подтопленными в Челябинской области
Более 200 частных жилых домов и 325 приусадебных участков остаются затопленными в Челябинской области из-за дождевого паводка, сообщил в понедельник пресс-центр РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:49
2024-08-05T10:13
происшествия
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг - РИА Новости. Более 200 частных жилых домов и 325 приусадебных участков остаются затопленными в Челябинской области из-за дождевого паводка, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону. На 4 августа на контроле ГУМЧС оставалось подтопление 219 частных жилых домов и 329 приусадебных участков. "На контроле остается подтопление 214 частных жилых домов и 325 приусадебных участков. В трех пунктах временного размещения остаются 30 человек, в том числе девять детей. Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области продолжают работу на подтопленных территориях. По данным правительства региона, режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях из-за паводка. Во всех населенных пунктах силами спасателей, сотрудников МЧС, коммунальными службами и предприятиями ведутся работы по водопонижению. Пострадавшим жителям оказывается помощь. Сложная ситуация сохраняется в Миасском городском округе: в поселке Смородинка, южной и старой части города, в поселке Динамо.
https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html
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происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Более 200 частных домов остаются подтопленными в Челябинской области

В Челябинской области более 200 домов остаются подтопленными из-за паводка

© Фото : Администрация Еманжелинского районаПодтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области
Подтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Администрация Еманжелинского района
Подтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг - РИА Новости. Более 200 частных жилых домов и 325 приусадебных участков остаются затопленными в Челябинской области из-за дождевого паводка, сообщил в понедельник пресс-центр ГУМЧС России по региону.
На 4 августа на контроле ГУМЧС оставалось подтопление 219 частных жилых домов и 329 приусадебных участков.
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Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области
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"На контроле остается подтопление 214 частных жилых домов и 325 приусадебных участков. В трех пунктах временного размещения остаются 30 человек, в том числе девять детей. Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области продолжают работу на подтопленных территориях.
По данным правительства региона, режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях из-за паводка. Во всех населенных пунктах силами спасателей, сотрудников МЧС, коммунальными службами и предприятиями ведутся работы по водопонижению. Пострадавшим жителям оказывается помощь. Сложная ситуация сохраняется в Миасском городском округе: в поселке Смородинка, южной и старой части города, в поселке Динамо.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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