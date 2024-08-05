https://ria.ru/20240805/patriot-1964250096.html

Парк "Патриот" за время работы Ахмедова провел более 250 закупок

Парк "Патриот" за время работы Ахмедова провел более 250 закупок - РИА Новости, 05.08.2024

Парк "Патриот" за время работы Ахмедова провел более 250 закупок

Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" за время руководства Вячеслава Ахмедова, задержанного по делу о мошенничестве, заключил в качестве... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:34

2024-08-05T18:34

2024-08-05T18:34

россия

патриот

дело о хищениях в парке "патриот"

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964181667_0:0:2317:1303_1920x0_80_0_0_18ad85aaee6de19b56544d41ed2be1a7.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" за время руководства Вячеслава Ахмедова, задержанного по делу о мошенничестве, заключил в качестве заказчика 258 контрактов, сведений о поставщиках по этим контрактам в открытом доступе нет, следует из данных системы госзакупок. Согласно данным ЕГРЮЛ, Вячеслав Ахмедов с 8 октября 2021 года значится руководителем ФГАУ "Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" (ФГАУ "ЦВППКИО ВС РФ "Патриот"). По данным сайта rusprofile.ru, который содержит сведения о заключенных госконтрактах на основе данных портала госзакупок, с 8 октября 2021 года по сегодняшний день учреждение заключило в качестве поставщика 9 контрактов (в основном это реализация билетов и экскурсионные услуги, а также услуги по предоставлению помещений для тренировок), в качестве заказчика – 258 контрактов. В данных по контрактам, где парк в этот период выступает заказчиком, контрагенты не указаны, сами тексты контрактов не публикуются. Из общего числа контрактов, заключенных за этот период в качестве заказчика, 79 документов - с суммой от 1 до 10 миллионов. Еще 21 контракт с суммами выше 10 миллионов - в основном это контракты по закупке электроэнергии и газа, охране имущества, техобслуживанию и санитарному обслуживанию, ремонтные работы. На сайте rusprofile.ru приводится статистика участия парка "Патриот" в тендерах, начиная с 2015 года. "Организация ФГАУ "ЦВППКИО ВС РФ "Патриот" являлась поставщиком в 90 государственных контрактах на сумму 213 235 971 руб. и выступала заказчиком в 1235 государственных контрактах на сумму 4 533 848 708 руб.", - сообщается на сайте. Топ-5 поставщиков парка: АО "Мосэнергосбыт" (4 контракта на почти 205,9 миллиона рублей), ликвидированное на сегодняшний день ООО "Белый медведь" (8 контрактов на 146,4 миллиона рублей), ООО "Инлайн Технолоджис" (5 контрактов на 115,6 миллиона рублей), ООО "Мегалайн" (10 контрактов на 94,5 миллиона рублей) и ООО ЧОП "Альфа-Набат" (11 контрактов на 85,8 миллиона рублей). В числе поставщиков было ООО "Военторг-Ритейл" - в 2017-2018 годах организация заключила с парком четыре госконтракта на сумму 4,1 миллиона рублей на оказание услуг по организации питания. ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот", учредителем которого тоже является Минобороны РФ, с 8 октября 2021 года заключило в качестве заказчика 351 закупку. Контрагенты не указаны. В 112 контрактах суммы составляли от 1 до 10 миллионов рублей, в 48 контрактах – выше 10 миллионов рублей. Ранее в 235-м гарнизонном военном суде сообщили РИА Новости, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов был арестован 3 августа. По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра "Патриот".

https://ria.ru/20240805/shesterov-1964240526.html

https://ria.ru/20240805/patriot-1964209523.html

https://ria.ru/20240805/patriot-1964182170.html

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россия, патриот, дело о хищениях в парке "патриот", происшествия