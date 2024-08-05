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Следствие проверяет данные с 2021 года по делу о хищениях в парке "Патриот" - РИА Новости, 05.08.2024
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16:13 05.08.2024 (обновлено: 16:26 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/patriot-1964209523.html
Следствие проверяет данные с 2021 года по делу о хищениях в парке "Патриот"
Следствие проверяет данные с 2021 года по делу о хищениях в парке "Патриот" - РИА Новости, 05.08.2024
Следствие проверяет данные с 2021 года по делу о хищениях в парке "Патриот"
Следствие устанавливает все данные по делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, начиная с 2021 года, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:13
2024-08-05T16:26
происшествия
дело о хищениях в парке "патриот"
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следствие устанавливает все данные по делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, начиная с 2021 года, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.&quot;Следствие отрабатывает версию по делу Ахмедова, начиная с 2021 года&quot;, - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что по месту проживания Ахмедова прошли обыски, идет сбор необходимой доказательственной базы.Ахмедов был арестован 3 августа, сообщили ранее РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра "Патриот".
https://ria.ru/20240805/patriot-1964182170.html
https://ria.ru/20240805/akhmedov-1964185248.html
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происшествия, дело о хищениях в парке "патриот", россия
Происшествия, Дело о хищениях в парке "Патриот", Россия
Следствие проверяет данные с 2021 года по делу о хищениях в парке "Патриот"

Следствие по делу о хищениях в "Патриоте" проверяет все данные, начиная с 2021

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следствие устанавливает все данные по делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, начиная с 2021 года, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Следствие отрабатывает версию по делу Ахмедова, начиная с 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по месту проживания Ахмедова прошли обыски, идет сбор необходимой доказательственной базы.
Ахмедов был арестован 3 августа, сообщили ранее РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Вместе с директором парка "Патриот" задержали других сотрудников
Вчера, 15:08
Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Директора парка "Патриот" задержали на рабочем месте
Вчера, 14:57
 
ПроисшествияДело о хищениях в парке "Патриот"Россия
 
 
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