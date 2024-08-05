https://ria.ru/20240805/patriot-1964209523.html

Следствие проверяет данные с 2021 года по делу о хищениях в парке "Патриот"

Следствие проверяет данные с 2021 года по делу о хищениях в парке "Патриот" - РИА Новости, 05.08.2024

Следствие проверяет данные с 2021 года по делу о хищениях в парке "Патриот"

Следствие устанавливает все данные по делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, начиная с 2021 года, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:13

2024-08-05T16:13

2024-08-05T16:26

происшествия

дело о хищениях в парке "патриот"

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следствие устанавливает все данные по делу директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, начиная с 2021 года, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Следствие отрабатывает версию по делу Ахмедова, начиная с 2021 года", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что по месту проживания Ахмедова прошли обыски, идет сбор необходимой доказательственной базы.Ахмедов был арестован 3 августа, сообщили ранее РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра "Патриот".

https://ria.ru/20240805/patriot-1964182170.html

https://ria.ru/20240805/akhmedov-1964185248.html

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происшествия, дело о хищениях в парке "патриот", россия