https://ria.ru/20240805/otstavka-1964137321.html

Мэра Новокузнецка ушел в отставку

Мэра Новокузнецка ушел в отставку - РИА Новости, 05.08.2024

Мэра Новокузнецка ушел в отставку

Сергей Кузнецов, занимавший с 2013 года должность мэра Новокузнецка - второго по численности города Кузбасса - в понедельник заявил в Telegram-канале о своей... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:54

2024-08-05T12:54

2024-08-05T12:59

политика

новокузнецк

сергей кузнецов (архитектор)

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НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Сергей Кузнецов, занимавший с 2013 года должность мэра Новокузнецка - второго по численности города Кузбасса - в понедельник заявил в Telegram-канале о своей отставке, объяснив решение работой в новом государственном проекте."Ухожу в отставку. Решение принято в связи с тем, что мне предстоит работать в новом серьезном государственном проекте", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Кузнецова, ему многое удалось реализовать в городе при "огромной поддержке правительства Кузбасса и губернатора"."Мы работали в непростое время финансовых кризисов, ковида, специальной военной операции. Уверен, что команда, которая работала со мной, продолжит лучшие наши начинания и уверенно пойдет дальше. Благодарю всех новокузнечан за поддержку, совместные городские проекты и, конечно, объективную критику и подсказки. Вы навсегда останетесь для меня земляками и сородичами Города трудовой доблести Сталинска-Новокузнецка", - написал уходящий в отставку градоначальник.

https://ria.ru/20231228/novosibirsk-1918746438.html

новокузнецк

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политика, новокузнецк, сергей кузнецов (архитектор)