Рейтинг@Mail.ru
Мэра Новокузнецка ушел в отставку - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 05.08.2024 (обновлено: 12:59 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/otstavka-1964137321.html
Мэра Новокузнецка ушел в отставку
Мэра Новокузнецка ушел в отставку - РИА Новости, 05.08.2024
Мэра Новокузнецка ушел в отставку
Сергей Кузнецов, занимавший с 2013 года должность мэра Новокузнецка - второго по численности города Кузбасса - в понедельник заявил в Telegram-канале о своей... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:54
2024-08-05T12:59
политика
новокузнецк
сергей кузнецов (архитектор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964138112_0:228:810:684_1920x0_80_0_0_b5a7133b700fd15e783ce8195bf8d324.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Сергей Кузнецов, занимавший с 2013 года должность мэра Новокузнецка - второго по численности города Кузбасса - в понедельник заявил в Telegram-канале о своей отставке, объяснив решение работой в новом государственном проекте."Ухожу в отставку. Решение принято в связи с тем, что мне предстоит работать в новом серьезном государственном проекте", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Кузнецова, ему многое удалось реализовать в городе при "огромной поддержке правительства Кузбасса и губернатора"."Мы работали в непростое время финансовых кризисов, ковида, специальной военной операции. Уверен, что команда, которая работала со мной, продолжит лучшие наши начинания и уверенно пойдет дальше. Благодарю всех новокузнечан за поддержку, совместные городские проекты и, конечно, объективную критику и подсказки. Вы навсегда останетесь для меня земляками и сородичами Города трудовой доблести Сталинска-Новокузнецка", - написал уходящий в отставку градоначальник.
https://ria.ru/20231228/novosibirsk-1918746438.html
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964138112_0:217:810:825_1920x0_80_0_0_d15d566ab677e8246579e7a95dcff91a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, новокузнецк, сергей кузнецов (архитектор)
Политика, Новокузнецк, Сергей Кузнецов (архитектор)
Мэра Новокузнецка ушел в отставку

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил об отставке

© Фото : Сергей Кузнецов/ВКонтактеСергей Кузнецов
Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Сергей Кузнецов/ВКонтакте
Сергей Кузнецов
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Сергей Кузнецов, занимавший с 2013 года должность мэра Новокузнецка - второго по численности города Кузбасса - в понедельник заявил в Telegram-канале о своей отставке, объяснив решение работой в новом государственном проекте.
«
"Ухожу в отставку. Решение принято в связи с тем, что мне предстоит работать в новом серьезном государственном проекте", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кузнецова, ему многое удалось реализовать в городе при "огромной поддержке правительства Кузбасса и губернатора".
"Мы работали в непростое время финансовых кризисов, ковида, специальной военной операции. Уверен, что команда, которая работала со мной, продолжит лучшие наши начинания и уверенно пойдет дальше. Благодарю всех новокузнечан за поддержку, совместные городские проекты и, конечно, объективную критику и подсказки. Вы навсегда останетесь для меня земляками и сородичами Города трудовой доблести Сталинска-Новокузнецка", - написал уходящий в отставку градоначальник.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Мэр Новосибирска Локоть уйдет в отставку
28 декабря 2023, 13:25
 
ПолитикаНовокузнецкСергей Кузнецов (архитектор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала