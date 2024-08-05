https://ria.ru/20240805/otravlenie-1964280852.html
СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде
СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 05.08.2024
СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде
Следователи СК проводят доследственную проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:28
2024-08-05T22:28
2024-08-05T22:28
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Следователи СК проводят доследственную проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным СУСК, 4 августа в детскую областную больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого по результатам медицинского обследования диагностировали отравление наркотическим веществом. "По данному факту следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка. Также следователи СК России проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в моче госпитализированного ребенка был обнаружен метадон. Полиция выясняет, как к ребенку попал наркотик. По словам собеседника агентства, в первую очередь полицейские подозревают родителей мальчика, к которым у правоохранительных органов ранее уже были претензии
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Новгород, Происшествия
СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде
СК РФ проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде