Рейтинг@Mail.ru
СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/otravlenie-1964280852.html
СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде
СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 05.08.2024
СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде
Следователи СК проводят доследственную проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:28
2024-08-05T22:28
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Следователи СК проводят доследственную проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным СУСК, 4 августа в детскую областную больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого по результатам медицинского обследования диагностировали отравление наркотическим веществом. "По данному факту следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка. Также следователи СК России проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в моче госпитализированного ребенка был обнаружен метадон. Полиция выясняет, как к ребенку попал наркотик. По словам собеседника агентства, в первую очередь полицейские подозревают родителей мальчика, к которым у правоохранительных органов ранее уже были претензии
https://ria.ru/20240804/rebenok-1964025279.html
https://ria.ru/20240805/rebenok-1964239896.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Новгород, Происшествия
СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде

СК РФ проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Следователи СК проводят доследственную проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным СУСК, 4 августа в детскую областную больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого по результатам медицинского обследования диагностировали отравление наркотическим веществом.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В Твери ребенок пострадал при активации подаренной страйкбольной гранаты
4 августа, 20:03
"По данному факту следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка. Также следователи СК России проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в моче госпитализированного ребенка был обнаружен метадон. Полиция выясняет, как к ребенку попал наркотик. По словам собеседника агентства, в первую очередь полицейские подозревают родителей мальчика, к которым у правоохранительных органов ранее уже были претензии
Место происшествия, где трехлетний ребенок, повернув ключ зажигания, сбил девушку в марийской деревне Алманово - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Марий Эл трехлетний ребенок сбил свою мать на машине
Вчера, 17:51
 
Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала