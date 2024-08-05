https://ria.ru/20240805/otravlenie-1964280852.html

СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде

СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 05.08.2024

СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде

Следователи СК проводят доследственную проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T22:28

2024-08-05T22:28

2024-08-05T22:28

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Следователи СК проводят доследственную проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным СУСК, 4 августа в детскую областную больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого по результатам медицинского обследования диагностировали отравление наркотическим веществом. "По данному факту следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка. Также следователи СК России проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в моче госпитализированного ребенка был обнаружен метадон. Полиция выясняет, как к ребенку попал наркотик. По словам собеседника агентства, в первую очередь полицейские подозревают родителей мальчика, к которым у правоохранительных органов ранее уже были претензии

https://ria.ru/20240804/rebenok-1964025279.html

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нижний новгород

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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия