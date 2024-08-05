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Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной - РИА Новости, 05.08.2024
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00:06 05.08.2024 (обновлено: 10:38 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/otnosheniya-1964043134.html
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной - РИА Новости, 05.08.2024
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T00:06
2024-08-05T10:38
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, передает агентство Франс Пресс."Мали заявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной", — говорится в сообщении.По данным AFP, решение о разрыве страной дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Согласно агентству, официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным".На этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.Соседи Мали также выражают недовольство вмешательством Киева в дела Западной Африки. Так, накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.
https://ria.ru/20240730/vagner-1963047392.html
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в мире, мали, украина
В мире, Мали, Украина
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

AFP: Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, передает агентство Франс Пресс.
"Мали заявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной", — говорится в сообщении.
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По данным AFP, решение о разрыве страной дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Согласно агентству, официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным".
На этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
Соседи Мали также выражают недовольство вмешательством Киева в дела Западной Африки. Так, накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.
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