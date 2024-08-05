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Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной - РИА Новости, 05.08.2024

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T00:06

2024-08-05T00:06

2024-08-05T10:38

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, передает агентство Франс Пресс."Мали заявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной", — говорится в сообщении.По данным AFP, решение о разрыве страной дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Согласно агентству, официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным".На этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в районе города Тинзаутин и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Кроме того, по данным газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA обучались на территории Украины.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.Соседи Мали также выражают недовольство вмешательством Киева в дела Западной Африки. Так, накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо, в свою очередь, призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.

https://ria.ru/20240730/vagner-1963047392.html

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