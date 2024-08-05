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Около 30 из тысячи ортодоксов пришли в израильские военкоматы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
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19:39 05.08.2024 (обновлено: 19:40 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/ortodoksy-1964263469.html
Около 30 из тысячи ортодоксов пришли в израильские военкоматы, пишут СМИ
Около 30 из тысячи ортодоксов пришли в израильские военкоматы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
Около 30 из тысячи ортодоксов пришли в израильские военкоматы, пишут СМИ
Около 30 религиозных призывников явились в военкоматы Израиля после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала примерно 1 тысячу повесток... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T19:39
2024-08-05T19:40
в мире
израиль
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 30 религиозных призывников явились в военкоматы Израиля после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала примерно 1 тысячу повесток ультраортодоксам в возрасте от 18 до 26 лет, сообщил в понедельник новостной портал Israel Hayom. "Всего лишь несколько ультраортодоксов из примерно 600, получивших повестки, пришли сегодня в военкоматы. В ЦАХАЛ ожидали не менее 150 человек, но пришло только около 30 новобранцев", - сообщает Israel Hayom. Сообщается, что не прибывшим будут отправлены повторные повестки, в случае очередной неявки, они будут считаться дезертирами. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства. В июне Верховный суд Израиля (Багац) единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений (иешив) от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля. Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
https://ria.ru/20240716/protest-1960137474.html
https://ria.ru/20240805/izrail-1964250858.html
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в мире, израиль
В мире, Израиль
Около 30 из тысячи ортодоксов пришли в израильские военкоматы, пишут СМИ

Israel Hayom: около 30 ортодоксов из 1000 пришли в военкоматы Израиля

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЕврейские паломники хасиды у синагоги
Еврейские паломники хасиды у синагоги - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Еврейские паломники хасиды у синагоги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 30 религиозных призывников явились в военкоматы Израиля после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала примерно 1 тысячу повесток ультраортодоксам в возрасте от 18 до 26 лет, сообщил в понедельник новостной портал Israel Hayom.
"Всего лишь несколько ультраортодоксов из примерно 600, получивших повестки, пришли сегодня в военкоматы. В ЦАХАЛ ожидали не менее 150 человек, но пришло только около 30 новобранцев", - сообщает Israel Hayom.
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Сообщается, что не прибывшим будут отправлены повторные повестки, в случае очередной неявки, они будут считаться дезертирами.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства.
В июне Верховный суд Израиля (Багац) единогласно вынес постановление, что государство ввиду отсутствия соответствующих законодательных рамок больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений (иешив) от призыва на срочную военную службу. Также коллегия из девяти судей постановила, что правительство больше не может оказывать финансовую поддержку студентам иешив, не получившим отсрочку от службы в Армии обороны Израиля.
Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в иешивах, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году Верховный суд счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени.
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