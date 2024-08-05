https://ria.ru/20240805/opasnost-1964161490.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.08.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:55

2024-08-05T13:55

2024-08-05T13:57

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

белгород

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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя 37 минут после отмены предыдущей."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806489.html

белгородская область

белгородский район

белгород

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