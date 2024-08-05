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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:55
2024-08-05T13:55
2024-08-05T13:57
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя 37 минут после отмены предыдущей."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806489.html
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В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность