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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области днём в понедельник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:10
2024-08-05T13:10
2024-08-05T13:13
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области днём в понедельник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность