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В Курской области объявляли опасность атаки беспилотников
В Курской области объявляли опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.08.2024
В Курской области объявляли опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА, ранее введенная в Курской области, отменена, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T00:03
2024-08-05T00:03
2024-08-05T00:18
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА, ранее введенная в Курской области, отменена, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области в 23.59 мск воскресенья. Через несколько минут опасность была отменена."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
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курская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявляли опасность атаки беспилотников
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявляли опасность атаки БПЛА