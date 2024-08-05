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В Одессе сожгли очередной автомобиль военного ВСУ

В Одессе сожгли очередной автомобиль военного ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024

В Одессе сожгли очередной автомобиль военного ВСУ

Очередной автомобиль военнослужащего ВСУ сожгли в Одессе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:54

2024-08-05T11:54

2024-08-05T11:54

одесса

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Очередной автомобиль военнослужащего ВСУ сожгли в Одессе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале."В Одессе на Лузановке ночью сожгли очередной автомобиль военного", - говорится в сообщении.Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html

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одесса, украина, вооруженные силы украины