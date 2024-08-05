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Уроженца Башкирии обвиняют в подготовке теракта в Карачаево-Черкесии
Уроженца Башкирии обвиняют в подготовке теракта в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 05.08.2024
Уроженца Башкирии обвиняют в подготовке теракта в Карачаево-Черкесии
Суд в Карачаево-Черкесии арестовал обвиняемого в попытке взорвать здание прокуратуры в Черкесске, сообщает пресс-служба Черкесского городского суда. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:12
2024-08-05T17:12
2024-08-05T17:12
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ПЯТИГОРСК, 5 авг - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии арестовал обвиняемого в попытке взорвать здание прокуратуры в Черкесске, сообщает пресс-служба Черкесского городского суда. "Двадцатипятилетний уроженец республики Башкортостан обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.5, и ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ", - говорится в сообщении. Согласно следствию, мужчину завербовали в сети Telegram. В подтверждение он записал и отправил соответствующее видео. Затем он прибыл на территорию республики, где приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывчатого вещества и самодельного взрывного устройства. "Целью совершения террористического акта было здание прокуратуры города Черкесск. Реализовать план обвиняемый не смог, так как был задержан 2 августа. Находившееся при нем взрывчатое вещество весом 2 кг было изъято", - отмечают в суде. Суд арестовал обвиняемого на два месяца.
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Происшествия, Черкесск, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Республика Башкортостан
Уроженца Башкирии обвиняют в подготовке теракта в Карачаево-Черкесии
В КЧР арестовали обвиняемого в попытке взорвать здание прокуратуры в Черкесске
ПЯТИГОРСК, 5 авг - РИА Новости. Суд в Карачаево-Черкесии арестовал обвиняемого в попытке взорвать здание прокуратуры в Черкесске, сообщает пресс-служба Черкесского городского суда.
"Двадцатипятилетний уроженец республики Башкортостан обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.5, и ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ", - говорится в сообщении.
Согласно следствию, мужчину завербовали в сети Telegram. В подтверждение он записал и отправил соответствующее видео. Затем он прибыл на территорию республики, где приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывчатого вещества и самодельного взрывного устройства.
"Целью совершения террористического акта было здание прокуратуры города Черкесск. Реализовать план обвиняемый не смог, так как был задержан 2 августа. Находившееся при нем взрывчатое вещество весом 2 кг было изъято", - отмечают в суде.
Суд арестовал обвиняемого на два месяца.