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ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 05.08.2024
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область
ВСУ 11 раз за сутки обстреляли Белгородскую область, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:09
2024-08-05T06:09
2024-08-05T06:09
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ 11 раз за сутки обстреляли Белгородскую область, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "За вчерашний день Белгородская область была обстреляна Украиной 11 раз. Ранено пять человек. К сожалению, погибла одна женщина после атаки бесплотного летательного аппарата. Хотел сказать слова соболезнования всем родным и близким. Конечно же, никогда мы не найдем таких слов, чтобы утешить тех, кому дорог этот был человек", - сказал губернатор. Губернатор добавил, что отправка детей из приграничных муниципалитетов в детские оздоровительные лагеря является важной задачей, и в ближайшую неделю туда будут отправлены 2500 детей.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ 11 раз обстреляли Белгородскую область, ранены пять человек