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ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/obstrely-1964057367.html
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 05.08.2024
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область
ВСУ 11 раз за сутки обстреляли Белгородскую область, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:09
2024-08-05T06:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ 11 раз за сутки обстреляли Белгородскую область, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "За вчерашний день Белгородская область была обстреляна Украиной 11 раз. Ранено пять человек. К сожалению, погибла одна женщина после атаки бесплотного летательного аппарата. Хотел сказать слова соболезнования всем родным и близким. Конечно же, никогда мы не найдем таких слов, чтобы утешить тех, кому дорог этот был человек", - сказал губернатор. Губернатор добавил, что отправка детей из приграничных муниципалитетов в детские оздоровительные лагеря является важной задачей, и в ближайшую неделю туда будут отправлены 2500 детей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ 11 раз обстреляли Белгородскую область, ранены пять человек

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ 11 раз за сутки обстреляли Белгородскую область, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"За вчерашний день Белгородская область была обстреляна Украиной 11 раз. Ранено пять человек. К сожалению, погибла одна женщина после атаки бесплотного летательного аппарата. Хотел сказать слова соболезнования всем родным и близким. Конечно же, никогда мы не найдем таких слов, чтобы утешить тех, кому дорог этот был человек", - сказал губернатор.
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Губернатор добавил, что отправка детей из приграничных муниципалитетов в детские оздоровительные лагеря является важной задачей, и в ближайшую неделю туда будут отправлены 2500 детей.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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