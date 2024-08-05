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ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 05.08.2024

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область

ВСУ 11 раз за сутки обстреляли Белгородскую область, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T06:09

2024-08-05T06:09

2024-08-05T06:09

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ 11 раз за сутки обстреляли Белгородскую область, ранены пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "За вчерашний день Белгородская область была обстреляна Украиной 11 раз. Ранено пять человек. К сожалению, погибла одна женщина после атаки бесплотного летательного аппарата. Хотел сказать слова соболезнования всем родным и близким. Конечно же, никогда мы не найдем таких слов, чтобы утешить тех, кому дорог этот был человек", - сказал губернатор. Губернатор добавил, что отправка детей из приграничных муниципалитетов в детские оздоровительные лагеря является важной задачей, и в ближайшую неделю туда будут отправлены 2500 детей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия