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При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/obstrel-1964247364.html
При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель
При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024
При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель
Житель харьковского села Таволжанка погиб в результате атаки дрона ВСУ, когда ехал на мотоцикле домой, сообщил глава российской военно-гражданской администрации РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:16
2024-08-05T18:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Житель харьковского села Таволжанка погиб в результате атаки дрона ВСУ, когда ехал на мотоцикле домой, сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В результате теракта, совершённого боевиками киевского режима, погиб мужчина в селе Таволжанка. Местный житель на мотоцикле двигался в сторону дома и был атакован дроном-камикадзе. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте", - написал Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, также ВСУ ударили дроном по трактору в селе Першотравневое, кода люди заготавливал сено, никто не пострадал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель

Ганчев: при обстреле ВСУ села Таволжанка Харьковской области погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Житель харьковского села Таволжанка погиб в результате атаки дрона ВСУ, когда ехал на мотоцикле домой, сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"В результате теракта, совершённого боевиками киевского режима, погиб мужчина в селе Таволжанка. Местный житель на мотоцикле двигался в сторону дома и был атакован дроном-камикадзе. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.
По его словам, также ВСУ ударили дроном по трактору в селе Першотравневое, кода люди заготавливал сено, никто не пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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