https://ria.ru/20240805/obstrel-1964247364.html

При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель

При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024

При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель

Житель харьковского села Таволжанка погиб в результате атаки дрона ВСУ, когда ехал на мотоцикле домой, сообщил глава российской военно-гражданской администрации РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:16

2024-08-05T18:16

2024-08-05T18:16

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Житель харьковского села Таволжанка погиб в результате атаки дрона ВСУ, когда ехал на мотоцикле домой, сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В результате теракта, совершённого боевиками киевского режима, погиб мужчина в селе Таволжанка. Местный житель на мотоцикле двигался в сторону дома и был атакован дроном-камикадзе. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте", - написал Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, также ВСУ ударили дроном по трактору в селе Першотравневое, кода люди заготавливал сено, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины