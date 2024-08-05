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При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель
При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024
При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель
Житель харьковского села Таволжанка погиб в результате атаки дрона ВСУ, когда ехал на мотоцикле домой, сообщил глава российской военно-гражданской администрации РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:16
2024-08-05T18:16
2024-08-05T18:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Житель харьковского села Таволжанка погиб в результате атаки дрона ВСУ, когда ехал на мотоцикле домой, сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В результате теракта, совершённого боевиками киевского режима, погиб мужчина в селе Таволжанка. Местный житель на мотоцикле двигался в сторону дома и был атакован дроном-камикадзе. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте", - написал Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, также ВСУ ударили дроном по трактору в селе Першотравневое, кода люди заготавливал сено, никто не пострадал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Харьковской области погиб мирный житель
Ганчев: при обстреле ВСУ села Таволжанка Харьковской области погиб мирный житель