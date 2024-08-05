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Обстановка в Тель-Авиве после сообщений о возможной атаке Ирана спокойная - РИА Новости, 05.08.2024
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09:21 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/obstanovka-1964070677.html
Обстановка в Тель-Авиве после сообщений о возможной атаке Ирана спокойная
Обстановка в Тель-Авиве после сообщений о возможной атаке Ирана спокойная - РИА Новости, 05.08.2024
Обстановка в Тель-Авиве после сообщений о возможной атаке Ирана спокойная
Обстановка в Тель-Авиве утром в понедельник, когда американские СМИ прогнозировали атаку Ирана по Израилю, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:21
2024-08-05T09:21
в мире
израиль
иран
сша
исмаил хания
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Обстановка в Тель-Авиве утром в понедельник, когда американские СМИ прогнозировали атаку Ирана по Израилю, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Ранее американское сетевое издание Axios сообщало, что, по мнению чиновников США и Израиля, Иран может ударить по Израилю уже в понедельник. Утром понедельника над Тель-Авивом не звучало сирен, предупреждающих о ракетной опасности, и не было слышно звуков работы ПВО. Обстановка скорее спокойная, на улицах много людей - начинается обычный рабочий день. В прошлую среду в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в убийстве своего главы и заявило, что эта атака не останется без ответа. Армия обороны Израиля официально не комментирует сообщения о гибели Хании. Вечером в прошлую среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240805/izrail-1964051858.html
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в мире, израиль, иран, сша, исмаил хания, али хаменеи, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, США, Исмаил Хания, Али Хаменеи, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Обстановка в Тель-Авиве после сообщений о возможной атаке Ирана спокойная

Обстановка в Тель-Авиве утром, когда СМИ прогнозировали атаку Ирана, спокойная

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / И. Носов
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Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Обстановка в Тель-Авиве утром в понедельник, когда американские СМИ прогнозировали атаку Ирана по Израилю, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее американское сетевое издание Axios сообщало, что, по мнению чиновников США и Израиля, Иран может ударить по Израилю уже в понедельник.
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Блинкен назвал возможную дату атаки Ирана на Израиль, пишут СМИ
03:17
Утром понедельника над Тель-Авивом не звучало сирен, предупреждающих о ракетной опасности, и не было слышно звуков работы ПВО. Обстановка скорее спокойная, на улицах много людей - начинается обычный рабочий день.
В прошлую среду в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в убийстве своего главы и заявило, что эта атака не останется без ответа. Армия обороны Израиля официально не комментирует сообщения о гибели Хании.
Вечером в прошлую среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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Вчера, 22:02
 
В миреИзраильИранСШАИсмаил ХанияАли ХаменеиООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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