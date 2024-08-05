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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 05.08.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт с понедельника по вторник учения в акватории морского порта, сообщили в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:05
2024-08-05T16:05
2024-08-05T16:06
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КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт с понедельника по вторник учения в акватории морского порта, сообщили в Telegram-канале администрации города. "С 21.00 до 23.00 5 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. Кроме того, с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 6 августа 2024 года запланировано проведение учения, в ходе которого будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, добавляют власти.
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безопасность, новороссийск, россия, общество
Безопасность, Новороссийск, Россия, Общество
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская ВМБ проведет учения со стрельбами с понедельника по вторник