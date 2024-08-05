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Невролог назвала способ нормализовать режим сна - РИА Новости, 05.08.2024
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03:11 05.08.2024 (обновлено: 04:21 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/nevrolog-1964051384.html
Невролог назвала способ нормализовать режим сна
Невролог назвала способ нормализовать режим сна - РИА Новости, 05.08.2024
Невролог назвала способ нормализовать режим сна
Справиться с бессонницей поможет ежедневная двигательная активность - не менее 10 тысяч шагов в сутки, а также соблюдение постоянного графика сна, сообщила РИА... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T03:11
2024-08-05T04:21
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Справиться с бессонницей поможет ежедневная двигательная активность - не менее 10 тысяч шагов в сутки, а также соблюдение постоянного графика сна, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина. "Нормальная двигательная активность, то есть достаточная двигательная активность в дневное время для взрослого человека это минимум 10 тысяч шагов в день. Именно этот минимум приводит к нормализации сна и ускорению засыпания. Человек, ведущий малоподвижный образ жизни, конечно, будет труднее засыпать", - ответила Щипицина на вопрос, как справиться с бессонницей. По словам невролога, причиной нарушения сна у здорового человека может стать несоблюдение биологических ритмов, связанных со сменой дня и ночи. То есть длительные перелеты, командировки, работа в ночную смену. Здоровому человеку, чтобы нормализовать сон, надо соблюдать гигиену сна: ложится и вставать примерно в одно и то же время, работать по определённому графику с достаточной двигательной активностью и перерывами на отдых. "А если при соблюдении гигиены сна у человека возникают его нарушения, то вот тогда следует обратиться к врачу, специалисту для того, чтобы медикаментозно вызывать сон. Из безобидных препаратов, которые может человек принимать без назначения врача - это растительные препараты типа валерьяны, пустырника, пиона", - добавила собеседник.
https://ria.ru/20240728/nevrolog-1962452616.html
https://rsport.ria.ru/20240203/zozh-1925253265.html
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Невролог назвала способ нормализовать режим сна

Невролог Щипицина: для нормализации сна нужна ежедневная двигательная активность

© Fotolia / Dan RaceБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Fotolia / Dan Race
Бессонница. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Справиться с бессонницей поможет ежедневная двигательная активность - не менее 10 тысяч шагов в сутки, а также соблюдение постоянного графика сна, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
"Нормальная двигательная активность, то есть достаточная двигательная активность в дневное время для взрослого человека это минимум 10 тысяч шагов в день. Именно этот минимум приводит к нормализации сна и ускорению засыпания. Человек, ведущий малоподвижный образ жизни, конечно, будет труднее засыпать", - ответила Щипицина на вопрос, как справиться с бессонницей.
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По словам невролога, причиной нарушения сна у здорового человека может стать несоблюдение биологических ритмов, связанных со сменой дня и ночи. То есть длительные перелеты, командировки, работа в ночную смену. Здоровому человеку, чтобы нормализовать сон, надо соблюдать гигиену сна: ложится и вставать примерно в одно и то же время, работать по определённому графику с достаточной двигательной активностью и перерывами на отдых.
"А если при соблюдении гигиены сна у человека возникают его нарушения, то вот тогда следует обратиться к врачу, специалисту для того, чтобы медикаментозно вызывать сон. Из безобидных препаратов, которые может человек принимать без назначения врача - это растительные препараты типа валерьяны, пустырника, пиона", - добавила собеседник.
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