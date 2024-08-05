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Нарколог рассказал, что может усугубить процесс интоксикации алкоголем
Нарколог рассказал, что может усугубить процесс интоксикации алкоголем - РИА Новости, 05.08.2024
Нарколог рассказал, что может усугубить процесс интоксикации алкоголем
Пить алкоголь на пустой желудок и закусывать сладким нельзя, так как сладости усугубляют процесс интоксикации и токсического воздействия алкоголя, сообщил в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:40
2024-08-05T09:40
2024-08-05T09:40
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пить алкоголь на пустой желудок и закусывать сладким нельзя, так как сладости усугубляют процесс интоксикации и токсического воздействия алкоголя, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "Лучше не пить. Но если планируете употребить, то не стоит приходить на вечеринку голодным и пить на пустой желудок. Также лучше не смешивать алкоголь с сахарными продуктами, то есть шоколадом, пирожными и так далее", - сказал Масякин. По его словам, лучше посещать вечеринки, где алкоголь не является доминантой. "Пусть главной целью будет общение, танцы, но алкоголь не должен быть причиной этой встречи. Алкогольные вечеринки нужно избегать всем лицам, которые страдают от зависимости", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20231222/shampanskoe-1917372840.html
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общество, москва
Нарколог рассказал, что может усугубить процесс интоксикации алкоголем
Нарколог Масякин: пить алкоголь на пустой желудок и закусывать сладким нельзя
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пить алкоголь на пустой желудок и закусывать сладким нельзя, так как сладости усугубляют процесс интоксикации и токсического воздействия алкоголя, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
«
"Лучше не пить. Но если планируете употребить, то не стоит приходить на вечеринку голодным и пить на пустой желудок. Также лучше не смешивать алкоголь с сахарными продуктами, то есть шоколадом, пирожными и так далее", - сказал Масякин.
По его словам, лучше посещать вечеринки, где алкоголь не является доминантой.
"Пусть главной целью будет общение, танцы, но алкоголь не должен быть причиной этой встречи. Алкогольные вечеринки нужно избегать всем лицам, которые страдают от зависимости", - подчеркнул собеседник агентства.