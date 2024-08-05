https://ria.ru/20240805/nalchik-1964258914.html

В Нальчике завершили расследование ДТП, в котором погибли три человека

В Нальчике завершили расследование ДТП, в котором погибли три человека - РИА Новости, 05.08.2024

В Нальчике завершили расследование ДТП, в котором погибли три человека

Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в том, что он сбил насмерть на пешеходном переходе... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T19:09

2024-08-05T19:09

2024-08-05T19:09

происшествия

россия

нальчик

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 5 авг – РИА Новости. Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в том, что он сбил насмерть на пешеходном переходе трех человек, сообщило СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии. Вечером 2 июня в Нальчике 30-летний водитель иномарки сбил мужчину и двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Затем машина столкнулась с встречным автомобилем "ВАЗ-2107". В результате три пешехода погибли на месте, травмы получили водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки. За рулем был сотрудник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося полицейского уволили, в отношении него было возбуждено уголовное дело. "Следствием были тщательно изучены все обстоятельства происшествия. Установлено, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требования пассажиров автомашины не садиться за руль в состоянии опьянения, а начав движение, значительно превысил установленные лимиты скоростного режима", - говорится в сообщении. Экс-полицейскому предъявлено обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20240805/rebenok-1964239896.html

https://ria.ru/20240625/mototsiklist-1955206712.html

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происшествия, россия, нальчик, следственный комитет россии (ск рф)