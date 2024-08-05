https://ria.ru/20240805/naemniki-1964112855.html

В Раде заявили о планах вербовки иностранных наемников для F-16

В Раде заявили о планах вербовки иностранных наемников для F-16 - РИА Новости, 05.08.2024

В Раде заявили о планах вербовки иностранных наемников для F-16

Член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук заявила в эфире украинского новостного телемарафона о планах вербовки... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:48

2024-08-05T11:48

2024-08-05T11:56

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук заявила в эфире украинского новостного телемарафона о планах вербовки иностранных наемников в качестве пилотов и техников для поступивших на Украину западных истребителей F-16. Владимир Зеленский накануне объявил о прибытии F-16 на Украину. Он также опубликовал видео пролета пары истребителей F-16 и еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками. "Мы будем приглашать инструкторов, обслуживающие компании, которые смогут обслужить эти самолеты (F-16 - ред.). И это могут быть люди, которые готовы подписать контракт и, будучи иностранцами, выполнять эти услуги на Украине... Необходимо начать второй этап переговоров о том, что мы готовы приглашать сюда по контракту в том числе и военных пилотов-иностранцев в пару к нашим украинским летчикам", - заявила Савчук. Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву. Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

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в мире, украина, россия, джо байден, верховная рада украины, f-16