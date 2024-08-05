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В Мьянме оценили опыт Госдумы в сфере формирования законов - РИА Новости, 05.08.2024
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07:35 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/myanma-1964061129.html
В Мьянме оценили опыт Госдумы в сфере формирования законов
В Мьянме оценили опыт Госдумы в сфере формирования законов - РИА Новости, 05.08.2024
В Мьянме оценили опыт Госдумы в сфере формирования законов
Опыт Государственной Думы может быть полезен парламенту Республики Союз Мьянма в сфере формирования законодательства, заявил в интервью РИА Новости председатель РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T07:35
2024-08-05T07:35
в мире
мьянма
единая россия
госдума рф
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ДЖАКАРТА, 5 авг - РИА Новости. Опыт Государственной Думы может быть полезен парламенту Республики Союз Мьянма в сфере формирования законодательства, заявил в интервью РИА Новости председатель крупнейшей партии страны USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи. В июне 2024 года партия USDP подписала соглашение о сотрудничестве с российской партией "Единая Россия". По словам Кхин Йи, в ходе подписания соглашения между партиями было обозначено, что, как только в Мьянме появится парламент, будет произведен обмен опытом с Государственной Думой "в сфере формирования новых законов". "Я считаю, что опыт российской Государственной Думы может быть полезен в отношении антитеррористических законов, законов, направленных на борьбу с нелегальной торговлей, наркотиками, а также торговлей людьми и международной преступностью. В этих сферах международного права российский опыт для нас очень ценен, так как собственного опыта в формировании таких законов у нас мало", - отметил председатель партии. При этом, по его словам, для "внутренних" законов, касающихся Республики Союз Мьянма, российский опыт можно будет "адаптировать под нужды" Мьянмы и под особенности государства.
https://ria.ru/20240804/miroporyadok-1963940633.html
https://ria.ru/20240805/myanma-1964058454.html
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в мире, мьянма, единая россия, госдума рф
В мире, Мьянма, Единая Россия, Госдума РФ
В Мьянме оценили опыт Госдумы в сфере формирования законов

Лидер USDP Йи: опыт Госдумы может быть полезен парламенту Республики Союз Мьянма

© Фото предоставлено партией USDP Мьянмы Партия USDP Мьянмы
Партия USDP Мьянмы - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото предоставлено партией USDP Мьянмы
Партия USDP Мьянмы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 5 авг - РИА Новости. Опыт Государственной Думы может быть полезен парламенту Республики Союз Мьянма в сфере формирования законодательства, заявил в интервью РИА Новости председатель крупнейшей партии страны USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи.
В июне 2024 года партия USDP подписала соглашение о сотрудничестве с российской партией "Единая Россия". По словам Кхин Йи, в ходе подписания соглашения между партиями было обозначено, что, как только в Мьянме появится парламент, будет произведен обмен опытом с Государственной Думой "в сфере формирования новых законов".
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"Я считаю, что опыт российской Государственной Думы может быть полезен в отношении антитеррористических законов, законов, направленных на борьбу с нелегальной торговлей, наркотиками, а также торговлей людьми и международной преступностью. В этих сферах международного права российский опыт для нас очень ценен, так как собственного опыта в формировании таких законов у нас мало", - отметил председатель партии.
При этом, по его словам, для "внутренних" законов, касающихся Республики Союз Мьянма, российский опыт можно будет "адаптировать под нужды" Мьянмы и под особенности государства.
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