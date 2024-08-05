https://ria.ru/20240805/myanma-1964058454.html
Мьянма планирует провести перепись населения при помощи спутника
Мьянма планирует провести перепись населения при помощи спутника - РИА Новости, 05.08.2024
Мьянма планирует провести перепись населения при помощи спутника
Республика Союз Мьянма планирует провести перепись населения в конфликтных районах при помощи дистанционного зондирования земли спутником, заявил в интервью РИА РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:34
2024-08-05T06:34
2024-08-05T12:20
в мире
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ДЖАКАРТА, 5 авг - РИА Новости. Республика Союз Мьянма планирует провести перепись населения в конфликтных районах при помощи дистанционного зондирования земли спутником, заявил в интервью РИА Новости председатель крупнейшей партии страны USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи. По словам Кхин Йи, 1-15 октября 2024 года Мьянма проведет новую перепись населения, которая, помимо прочего, поможет обновить статистические данные и избежать фальсификаций на всеобщих выборах, которые состоятся в стране в случае отмены режима чрезвычайного положения. "Новая перепись в октябре будет проведена на основании данных (переписи - ред.) 2014 года, 2019 года, а также новых собранных данных. Там, где данные собрать будет нельзя по соображениям безопасности, мы применим новые спутниковые технологии дистанционного зондирования земли для оценки проживающего на территории населения", - пояснил политик. Вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств возобновился с новой силой в 2021 году, после того как военные обвинили представителей правительства в подтасовке выборов, прошедших в ноябре 2020 года, и использовали конституционный механизм перехода властных полномочий к командующему вооруженных сил в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей национальной безопасности и целостности страны. Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы 31 июля принял решение продлить на полгода режим чрезвычайного положения, объявленный в 2021 году.
https://ria.ru/20240804/miroporyadok-1963940633.html
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в мире, мьянма
Мьянма планирует провести перепись населения при помощи спутника
Глава USDP: Мьянма проведет перепись в конфликтных районах с помощью спутника
ДЖАКАРТА, 5 авг - РИА Новости. Республика Союз Мьянма планирует провести перепись населения в конфликтных районах при помощи дистанционного зондирования земли спутником, заявил в интервью РИА Новости председатель крупнейшей партии страны USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи.
По словам Кхин Йи, 1-15 октября 2024 года Мьянма проведет новую перепись населения, которая, помимо прочего, поможет обновить статистические данные и избежать фальсификаций на всеобщих выборах, которые состоятся в стране в случае отмены режима чрезвычайного положения.
"Новая перепись в октябре будет проведена на основании данных (переписи - ред.) 2014 года, 2019 года, а также новых собранных данных. Там, где данные собрать будет нельзя по соображениям безопасности, мы применим новые спутниковые технологии дистанционного зондирования земли для оценки проживающего на территории населения", - пояснил политик.
Вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств возобновился с новой силой в 2021 году, после того как военные обвинили представителей правительства в подтасовке выборов, прошедших в ноябре 2020 года, и использовали конституционный механизм перехода властных полномочий к командующему вооруженных сил в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей национальной безопасности и целостности страны. Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы 31 июля принял решение продлить на полгода режим чрезвычайного положения, объявленный в 2021 году.