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В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина
В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина - РИА Новости, 05.08.2024
В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина
Полицейские нашли девятилетнего мальчика, которого увел неизвестный мужчина в городе Балаково в Саратовской области, в отношении ребенка противоправных действий РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:10
2024-08-05T10:10
2024-08-05T10:10
происшествия
россия
балаково
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Полицейские нашли девятилетнего мальчика, которого увел неизвестный мужчина в городе Балаково в Саратовской области, в отношении ребенка противоправных действий не совершалось, сообщило региональное ГУМВД России в своем Telegram-канале. По предварительным данным, 4 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина увел ребенка в неизвестном направлении. "В ходе проверочных мероприятий установлено местонахождение несовершеннолетнего и личность его законных представителей. Девятилетний мальчик сотрудниками полиции передан родителям. Противоправных действий в отношении него не совершалось", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Собственную проверку по факту публикаций в СМИ о якобы похищении ребенка организовали и следователи СК, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что мальчик гулял недалеко от места жительства родственницы в Балаково, где его встретил местный житель и отвел к себе домой, полагая, что ребенок потерялся. После этого его знакомые обратились в правоохранительные органы и сообщили о данном факте. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, уточнили в СК.
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происшествия, россия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балаково, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина
В Балаково нашли девятилетнего мальчика, которого увел неизвестный мужчина