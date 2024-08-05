https://ria.ru/20240805/muzhchina-1964080939.html

В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина

В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина - РИА Новости, 05.08.2024

В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина

Полицейские нашли девятилетнего мальчика, которого увел неизвестный мужчина в городе Балаково в Саратовской области, в отношении ребенка противоправных действий РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:10

2024-08-05T10:10

2024-08-05T10:10

происшествия

россия

балаково

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Полицейские нашли девятилетнего мальчика, которого увел неизвестный мужчина в городе Балаково в Саратовской области, в отношении ребенка противоправных действий не совершалось, сообщило региональное ГУМВД России в своем Telegram-канале. По предварительным данным, 4 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина увел ребенка в неизвестном направлении. "В ходе проверочных мероприятий установлено местонахождение несовершеннолетнего и личность его законных представителей. Девятилетний мальчик сотрудниками полиции передан родителям. Противоправных действий в отношении него не совершалось", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Собственную проверку по факту публикаций в СМИ о якобы похищении ребенка организовали и следователи СК, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что мальчик гулял недалеко от места жительства родственницы в Балаково, где его встретил местный житель и отвел к себе домой, полагая, что ребенок потерялся. После этого его знакомые обратились в правоохранительные органы и сообщили о данном факте. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, уточнили в СК.

https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html

россия

балаково

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)