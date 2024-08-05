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В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина - РИА Новости, 05.08.2024
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10:10 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/muzhchina-1964080939.html
В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина
В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина - РИА Новости, 05.08.2024
В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина
Полицейские нашли девятилетнего мальчика, которого увел неизвестный мужчина в городе Балаково в Саратовской области, в отношении ребенка противоправных действий РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:10
2024-08-05T10:10
происшествия
россия
балаково
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Полицейские нашли девятилетнего мальчика, которого увел неизвестный мужчина в городе Балаково в Саратовской области, в отношении ребенка противоправных действий не совершалось, сообщило региональное ГУМВД России в своем Telegram-канале. По предварительным данным, 4 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина увел ребенка в неизвестном направлении. "В ходе проверочных мероприятий установлено местонахождение несовершеннолетнего и личность его законных представителей. Девятилетний мальчик сотрудниками полиции передан родителям. Противоправных действий в отношении него не совершалось", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Собственную проверку по факту публикаций в СМИ о якобы похищении ребенка организовали и следователи СК, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что мальчик гулял недалеко от места жительства родственницы в Балаково, где его встретил местный житель и отвел к себе домой, полагая, что ребенок потерялся. После этого его знакомые обратились в правоохранительные органы и сообщили о данном факте. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, уточнили в СК.
https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html
россия
балаково
саратовская область
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происшествия, россия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балаково, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области нашли мальчика, которого увел неизвестный мужчина

В Балаково нашли девятилетнего мальчика, которого увел неизвестный мужчина

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Полицейские нашли девятилетнего мальчика, которого увел неизвестный мужчина в городе Балаково в Саратовской области, в отношении ребенка противоправных действий не совершалось, сообщило региональное ГУМВД России в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, 4 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина увел ребенка в неизвестном направлении.
«
"В ходе проверочных мероприятий установлено местонахождение несовершеннолетнего и личность его законных представителей. Девятилетний мальчик сотрудниками полиции передан родителям. Противоправных действий в отношении него не совершалось", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Собственную проверку по факту публикаций в СМИ о якобы похищении ребенка организовали и следователи СК, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что мальчик гулял недалеко от места жительства родственницы в Балаково, где его встретил местный житель и отвел к себе домой, полагая, что ребенок потерялся. После этого его знакомые обратились в правоохранительные органы и сообщили о данном факте. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, уточнили в СК.
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ПроисшествияРоссияБалаковоСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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