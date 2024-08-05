https://ria.ru/20240805/motostrelki-1964055048.html

В Харьковской области уничтожили замаскированные позиции ВСУ

В Харьковской области уничтожили замаскированные позиции ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024

В Харьковской области уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Российские мотострелки в Харьковской области обнаружили и уничтожили замаскированные позиции украинских войск, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T05:09

2024-08-05T05:09

2024-08-05T09:38

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 авг — РИА Новости. Российские мотострелки в Харьковской области обнаружили и уничтожили замаскированные позиции украинских войск, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе замаскированные позиции, пулеметные точки и боевиков ВСУ", — рассказали в ведомстве. После обнаружения цели координаты передали на пункт управления, а затем экипажам БМП-2М. В течение нескольких минут экипажи выехали на огневые позиции и нанесли удар. БМП-2М оснащены универсальным боевым модулем "Бережок" с 30-миллиметровой пушкой, которая способна пробивать бетонные укрытия, а также противотанковым ракетным комплексом "Корнет". "В плане стрельбы машина настроена хорошо. Проблем со стрельбой не бывает. Изменилась система наблюдения. Теперь стоит тепловизор. В пределах пяти километров круговой обзор, я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Уже от нее не спрячешься", — рассказал наводчик-оператор БМП-2М с позывным Утюг.Противник пытался противостоять и открыл ответный огонь, FPV-дрон с кумулятивным зарядом влетел прямо в башню, но не сдетонировал. При отступлении ВСУ выпустили по "Бережку" противотанковую управляемую ракету, но она не достигла цели."С задачей экипаж справился. Враг оставил позиции", — подчеркнули в Минобороны.Там отметили, что обновления боевых машин позволяют экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте продвигаться вперед.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964021074.html

https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html

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Уничтожение позиций и живой силы ВСУ экипажами БМП-2М в зоне СВО Уничтожение позиций и живой силы ВСУ экипажами БМП-2М в зоне СВО 2024-08-05T05:09 true PT2M58S

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, бмп-2м, безопасность, вооруженные силы рф