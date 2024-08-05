https://ria.ru/20240805/most-1964169937.html
Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 05.08.2024
Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи, время ожидания для въезда в Крым составляет от двух до четырех часов,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:17
2024-08-05T14:17
2024-08-05T14:17
общество
керчь
азовское море
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи, время ожидания для въезда в Крым составляет от двух до четырех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Очередь машин у моста со стороны Кубани растет с утра понедельника "В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Ожидание около четырёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 456 транспортных средства. Ожидание около двух часов" , - говорится в сообщении на 14.00 мск. Очередь машин у моста со стороны Кубани растет с утра понедельника По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://radiosputnik.ru/20240803/most-zakharova-1963839375.html
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общество, керчь, азовское море, крымский мост
Общество, Керчь, Азовское море, Крымский мост
Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Более 1,8 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи