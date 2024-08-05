https://ria.ru/20240805/most-1964169937.html

Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 05.08.2024

Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи, время ожидания для въезда в Крым составляет от двух до четырех часов,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:17

2024-08-05T14:17

2024-08-05T14:17

общество

керчь

азовское море

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Более 1,8 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи, время ожидания для въезда в Крым составляет от двух до четырех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Очередь машин у моста со стороны Кубани растет с утра понедельника "В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Ожидание около четырёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 456 транспортных средства. Ожидание около двух часов" , - говорится в сообщении на 14.00 мск. Очередь машин у моста со стороны Кубани растет с утра понедельника По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://radiosputnik.ru/20240803/most-zakharova-1963839375.html

https://ria.ru/20230717/shtab-1884525659.html

керчь

азовское море

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общество, керчь, азовское море, крымский мост