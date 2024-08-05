https://ria.ru/20240805/moskva-1964162773.html

В Москве мужчина с ножом напал на девочку

В Москве мужчина с ножом напал на девочку - РИА Новости, 05.08.2024

В Москве мужчина с ножом напал на девочку

Мужчина напал на 15-летнюю девочку, угрожая ножом, но она активно сопротивлялась и смогла сбежать, сообщил столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:00

2024-08-05T14:00

2024-08-05T14:01

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина напал на 15-летнюю девочку, угрожая ножом, но она активно сопротивлялась и смогла сбежать, сообщил столичный СК в Telegram-канале. "По данным следствия, 2 августа 2024 года фигурант, находясь на улице Затонной в городе Москве, напал на 15-летнюю девочку и, угрожая ножом, потребовал отдать мобильный телефон. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла убежать, обвиняемый скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении СК. Ведомство уточнило, что установлена причастность мужчины 1990 года рождения, он задержан, ему предъявлено обвинение. На данный момент расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 162 УК РФ (разбой). Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

https://ria.ru/20240708/obvinyaemye-1958353825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)