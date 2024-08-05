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В Москве мужчина с ножом напал на девочку - РИА Новости, 05.08.2024
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14:00 05.08.2024 (обновлено: 14:01 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/moskva-1964162773.html
В Москве мужчина с ножом напал на девочку
В Москве мужчина с ножом напал на девочку - РИА Новости, 05.08.2024
В Москве мужчина с ножом напал на девочку
Мужчина напал на 15-летнюю девочку, угрожая ножом, но она активно сопротивлялась и смогла сбежать, сообщил столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:00
2024-08-05T14:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина напал на 15-летнюю девочку, угрожая ножом, но она активно сопротивлялась и смогла сбежать, сообщил столичный СК в Telegram-канале. "По данным следствия, 2 августа 2024 года фигурант, находясь на улице Затонной в городе Москве, напал на 15-летнюю девочку и, угрожая ножом, потребовал отдать мобильный телефон. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла убежать, обвиняемый скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении СК. Ведомство уточнило, что установлена причастность мужчины 1990 года рождения, он задержан, ему предъявлено обвинение. На данный момент расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 162 УК РФ (разбой). Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина с ножом напал на девочку

В Москве мужчина напал с ножом на девочку, она отбилась и смогла сбежать

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина напал на 15-летнюю девочку, угрожая ножом, но она активно сопротивлялась и смогла сбежать, сообщил столичный СК в Telegram-канале.
«
"По данным следствия, 2 августа 2024 года фигурант, находясь на улице Затонной в городе Москве, напал на 15-летнюю девочку и, угрожая ножом, потребовал отдать мобильный телефон. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла убежать, обвиняемый скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении СК.
Ведомство уточнило, что установлена причастность мужчины 1990 года рождения, он задержан, ему предъявлено обвинение. На данный момент расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 162 УК РФ (разбой).
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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