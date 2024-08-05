https://ria.ru/20240805/moldavija-1964208283.html

В Молдавии обвинили Запад в провоцировании обстановки в регионе

В Молдавии обвинили Запад в провоцировании обстановки в регионе - РИА Новости, 05.08.2024

В Молдавии обвинили Запад в провоцировании обстановки в регионе

Молдавия в очередной раз проводит учения с участием солдат стран НАТО, в то время как страны Запада провоцируют обстановку в регионе, считает оппозиционный... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:09

2024-08-05T16:09

2024-08-05T16:10

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Молдавия в очередной раз проводит учения с участием солдат стран НАТО, в то время как страны Запада провоцируют обстановку в регионе, считает оппозиционный молдавский депутат парламента Александр Суходольский. В понедельник в Молдавии стартовали учения Scutul de foc— 2024 ("Огненный щит" — 2024), в которых принимают участие молдавские, румынские и американские военные. "Начались очередные военные учения в Молдове с участием румынских и американских солдат. Это стало уже не исключением, а обыденной практикой. Почему так называемые "цивилизованные страны Запада" продолжают поддерживать безумные идеи партии "Действие и солидарность" и провоцировать обстановку в регионе?" - написал Суходольский в своем Telegram-канале. По его словам, Молдавия по конституции является нейтральной, но действия властей явно противоречат этому принципу. "В то время как граждане Молдавии сталкиваются с экономическим кризисом, высокими ценами на энергоресурсы и отсутствием поддержки в сфере медицины и образования, правительство партии "Действие и солидарность" решает потратить средства на совершенно иную задачу — вооружение и участие в военных учениях с иностранными войсками", - отметил депутат. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240804/shor--1964010418.html

https://ria.ru/20240729/moldavija-1962739851.html

молдавия

сша

великобритания

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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато