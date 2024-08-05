https://ria.ru/20240805/moldavija-1964208283.html
В Молдавии обвинили Запад в провоцировании обстановки в регионе
В Молдавии обвинили Запад в провоцировании обстановки в регионе - РИА Новости, 05.08.2024
В Молдавии обвинили Запад в провоцировании обстановки в регионе
Молдавия в очередной раз проводит учения с участием солдат стран НАТО, в то время как страны Запада провоцируют обстановку в регионе, считает оппозиционный... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:09
2024-08-05T16:09
2024-08-05T16:10
в мире
молдавия
сша
великобритания
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Молдавия в очередной раз проводит учения с участием солдат стран НАТО, в то время как страны Запада провоцируют обстановку в регионе, считает оппозиционный молдавский депутат парламента Александр Суходольский. В понедельник в Молдавии стартовали учения Scutul de foc— 2024 ("Огненный щит" — 2024), в которых принимают участие молдавские, румынские и американские военные. "Начались очередные военные учения в Молдове с участием румынских и американских солдат. Это стало уже не исключением, а обыденной практикой. Почему так называемые "цивилизованные страны Запада" продолжают поддерживать безумные идеи партии "Действие и солидарность" и провоцировать обстановку в регионе?" - написал Суходольский в своем Telegram-канале. По его словам, Молдавия по конституции является нейтральной, но действия властей явно противоречат этому принципу. "В то время как граждане Молдавии сталкиваются с экономическим кризисом, высокими ценами на энергоресурсы и отсутствием поддержки в сфере медицины и образования, правительство партии "Действие и солидарность" решает потратить средства на совершенно иную задачу — вооружение и участие в военных учениях с иностранными войсками", - отметил депутат. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240804/shor--1964010418.html
https://ria.ru/20240729/moldavija-1962739851.html
молдавия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_20c764bcb8d6bdb6f497212aec7a39f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
В Молдавии обвинили Запад в провоцировании обстановки в регионе
Депутат Суходольский: Молдавия проводит учения с НАТО и провоцирует обстановку
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Молдавия в очередной раз проводит учения с участием солдат стран НАТО, в то время как страны Запада провоцируют обстановку в регионе, считает оппозиционный молдавский депутат парламента Александр Суходольский.
В понедельник в Молдавии стартовали учения Scutul de foc— 2024 ("Огненный щит" — 2024), в которых принимают участие молдавские, румынские и американские военные.
"Начались очередные военные учения в Молдове с участием румынских и американских солдат. Это стало уже не исключением, а обыденной практикой. Почему так называемые "цивилизованные страны Запада" продолжают поддерживать безумные идеи партии "Действие и солидарность" и провоцировать обстановку в регионе?" - написал Суходольский в своем Telegram-канале.
По его словам, Молдавия по конституции является нейтральной, но действия властей явно противоречат этому принципу.
"В то время как граждане Молдавии сталкиваются с экономическим кризисом, высокими ценами на энергоресурсы и отсутствием поддержки в сфере медицины и образования, правительство партии "Действие и солидарность" решает потратить средства на совершенно иную задачу — вооружение и участие в военных учениях с иностранными войсками", - отметил депутат.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.