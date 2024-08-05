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В Молдавии заявили, что страна отказалась от независимости - РИА Новости, 05.08.2024
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14:35 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/moldavija-1964176533.html
В Молдавии заявили, что страна отказалась от независимости
В Молдавии заявили, что страна отказалась от независимости - РИА Новости, 05.08.2024
В Молдавии заявили, что страна отказалась от независимости
Власти Молдавии отказались от независимости страны, поскольку предпочитают выполнять указы западных партнеров, заявила оппозиционный депутат парламента Марина... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:35
2024-08-05T14:35
в мире
молдавия
россия
гагаузия
илан шор
марина таубер
владимир плахотнюк
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Власти Молдавии отказались от независимости страны, поскольку предпочитают выполнять указы западных партнеров, заявила оппозиционный депутат парламента Марина Таубер в Telegram-канале. Ранее молдавский межведомственный наблюдательный совет, подчиняющийся правительству страны, принял решение заблокировать фонды и экономические ресурсы, принадлежащие 11 лицам, находящимся под международными санкциями. Среди них лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, депутат парламента от названного блока Марина Таубер, зампредседателя исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот, бывший офицер погранполиции, лидер ассоциации "Народный щит" Кирилл Гузун, администратор оппозиционных телеканалов "Орхей ТВ" и "ТВ 6" Думитру Китороагэ, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. Также в этом списке граждане России Игорь Чайка и Дмитрий Милютин. "Вступило в силу решение межведомственного совета по надзору, согласно которому принадлежащее Илану Шору, мне и некоторым нашим соратникам имущество подлежит заморозке. Наша страна фактически утратила независимость и не только покорно выполняет все команды евроатлантических хозяев, но и сама проявляет инициативу, стараясь побольнее укусить тех, кто не боится говорить правду и кто борется за будущее нашей страны", - написала Таубер. По ее словам, власти страны готовы на все, чтобы "ублажить своих спонсоров", усиливая репрессии против оппозиции. В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которую возглавлял Илан Шор". С 2022 года партия проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства были введены санкции со стороны США.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, илан шор, марина таубер, владимир плахотнюк, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Илан Шор, Марина Таубер, Владимир Плахотнюк, Евразийский экономический союз
В Молдавии заявили, что страна отказалась от независимости

Депутат Таубер: власти Молдавии предпочитают выполнять указы западных партнеров

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Власти Молдавии отказались от независимости страны, поскольку предпочитают выполнять указы западных партнеров, заявила оппозиционный депутат парламента Марина Таубер в Telegram-канале.
Ранее молдавский межведомственный наблюдательный совет, подчиняющийся правительству страны, принял решение заблокировать фонды и экономические ресурсы, принадлежащие 11 лицам, находящимся под международными санкциями. Среди них лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, депутат парламента от названного блока Марина Таубер, зампредседателя исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот, бывший офицер погранполиции, лидер ассоциации "Народный щит" Кирилл Гузун, администратор оппозиционных телеканалов "Орхей ТВ" и "ТВ 6" Думитру Китороагэ, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. Также в этом списке граждане России Игорь Чайка и Дмитрий Милютин.
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"Вступило в силу решение межведомственного совета по надзору, согласно которому принадлежащее Илану Шору, мне и некоторым нашим соратникам имущество подлежит заморозке. Наша страна фактически утратила независимость и не только покорно выполняет все команды евроатлантических хозяев, но и сама проявляет инициативу, стараясь побольнее укусить тех, кто не боится говорить правду и кто борется за будущее нашей страны", - написала Таубер.
По ее словам, власти страны готовы на все, чтобы "ублажить своих спонсоров", усиливая репрессии против оппозиции.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которую возглавлял Илан Шор". С 2022 года партия проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства были введены санкции со стороны США.
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В миреМолдавияРоссияГагаузияИлан ШорМарина ТауберВладимир ПлахотнюкЕвразийский экономический союз
 
 
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