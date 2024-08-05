В Молдавии обвинили власти в безответственном отношении к гражданам
Боля: власти Молдавии больше сосредоточены на помощи Украине, чем на гражданах
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Власти Молдавии больше сосредоточены на помощи Украине, чем на решении проблем своих граждан, считает оппозиционный депутат парламента "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале.
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"Нынешняя власть слишком мало внимания уделяет гражданам Молдавии. Власти больше сосредоточены на гражданах соседней Украины, а не на жителях Молдавии. Я не понимаю этого. Они просто забыли про наших стариков, детей, безработных", - написал Боля.
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По его словам, нельзя из-за сочувствия к беженцам забывать о нуждах собственных граждан.
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"За несколько лет из Молдавии уехали 200 тысяч молдаван, которые никогда не вернутся. Вот к чему приводит безответственное отношение к гражданам", - добавил депутат.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, а также партий "Возрождение" и "Шанс", входящих в блок "Победа" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.