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В Молдавии обвинили власти в безответственном отношении к гражданам - РИА Новости, 05.08.2024
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13:04 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/moldavija-1964140674.html
В Молдавии обвинили власти в безответственном отношении к гражданам
В Молдавии обвинили власти в безответственном отношении к гражданам - РИА Новости, 05.08.2024
В Молдавии обвинили власти в безответственном отношении к гражданам
Власти Молдавии больше сосредоточены на помощи Украине, чем на решении проблем своих граждан, считает оппозиционный депутат парламента "Победа" Василий Боля в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:04
2024-08-05T13:04
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Власти Молдавии больше сосредоточены на помощи Украине, чем на решении проблем своих граждан, считает оппозиционный депутат парламента "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале."Нынешняя власть слишком мало внимания уделяет гражданам Молдавии. Власти больше сосредоточены на гражданах соседней Украины, а не на жителях Молдавии. Я не понимаю этого. Они просто забыли про наших стариков, детей, безработных", - написал Боля.По его словам, нельзя из-за сочувствия к беженцам забывать о нуждах собственных граждан. "За несколько лет из Молдавии уехали 200 тысяч молдаван, которые никогда не вернутся. Вот к чему приводит безответственное отношение к гражданам", - добавил депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, а также партий "Возрождение" и "Шанс", входящих в блок "Победа" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961369139.html
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молдавия, украина, в мире
Молдавия, Украина, В мире
В Молдавии обвинили власти в безответственном отношении к гражданам

Боля: власти Молдавии больше сосредоточены на помощи Украине, чем на гражданах

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Власти Молдавии больше сосредоточены на помощи Украине, чем на решении проблем своих граждан, считает оппозиционный депутат парламента "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале.
«
"Нынешняя власть слишком мало внимания уделяет гражданам Молдавии. Власти больше сосредоточены на гражданах соседней Украины, а не на жителях Молдавии. Я не понимаю этого. Они просто забыли про наших стариков, детей, безработных", - написал Боля.
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По его словам, нельзя из-за сочувствия к беженцам забывать о нуждах собственных граждан.
«
"За несколько лет из Молдавии уехали 200 тысяч молдаван, которые никогда не вернутся. Вот к чему приводит безответственное отношение к гражданам", - добавил депутат.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, а также партий "Возрождение" и "Шанс", входящих в блок "Победа" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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