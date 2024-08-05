https://ria.ru/20240805/moldavija-1964140674.html

В Молдавии обвинили власти в безответственном отношении к гражданам

В Молдавии обвинили власти в безответственном отношении к гражданам - РИА Новости, 05.08.2024

В Молдавии обвинили власти в безответственном отношении к гражданам

Власти Молдавии больше сосредоточены на помощи Украине, чем на решении проблем своих граждан, считает оппозиционный депутат парламента "Победа" Василий Боля в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:04

2024-08-05T13:04

2024-08-05T13:04

молдавия

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Власти Молдавии больше сосредоточены на помощи Украине, чем на решении проблем своих граждан, считает оппозиционный депутат парламента "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале."Нынешняя власть слишком мало внимания уделяет гражданам Молдавии. Власти больше сосредоточены на гражданах соседней Украины, а не на жителях Молдавии. Я не понимаю этого. Они просто забыли про наших стариков, детей, безработных", - написал Боля.По его словам, нельзя из-за сочувствия к беженцам забывать о нуждах собственных граждан. "За несколько лет из Молдавии уехали 200 тысяч молдаван, которые никогда не вернутся. Вот к чему приводит безответственное отношение к гражданам", - добавил депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, а также партий "Возрождение" и "Шанс", входящих в блок "Победа" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961369139.html

https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951801242.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, украина, в мире