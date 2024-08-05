https://ria.ru/20240805/moldavija-1964067538.html

КС Молдавии выполняет указания политиков, заявил экс-вице-премьер

КС Молдавии выполняет указания политиков, заявил экс-вице-премьер - РИА Новости, 05.08.2024

КС Молдавии выполняет указания политиков, заявил экс-вице-премьер

Конституционный суд Молдавии выполняет все указания политиков, поэтому конституция рискует потерять всю свою ценность, считает бывший вице-премьер Александр... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:03

2024-08-05T09:03

2024-08-05T09:03

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии выполняет все указания политиков, поэтому конституция рискует потерять всю свою ценность, считает бывший вице-премьер Александр Муравский. "Сейчас мы видим, что Конституционный суд практически выполняет все указания политической власти, и мы находимся на грани того, что Конституция потеряет всякую ценность, потому что любое изменение может быть сделано органическим законом. Более того, в будущем предлагается внести изменения в конституцию, включив в нее директивы ЕС. Но что нам делать, если они противоречат конституции Молдавии?" – заявил Муравский журналистам. По его словам, недопустимо, чтобы всего шесть человек Конституционного суда Молдавии принимали решения, которые затрагивают очень широкий спектр вопросов - от экономики до международных отношений. "Либо нам придется пересмотреть состав Конституционного суда, либо передать прерогативы Конституционного суда Высшей судебной палате, где судей больше, либо подумать о прерогативах Конституционного суда и о том, в каких сферах он может принимать решении", – добавил Муравский. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. В рамках референдума в бюллетене будет вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" И два варианта ответа: "Да" и "Нет". В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240721/baza-1961045617.html

https://ria.ru/20240706/moldavija-1957916734.html

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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз