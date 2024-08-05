https://ria.ru/20240805/mironov--1964275136.html
Миронов призвал ввести в УК статью о незаконном обогащении
Миронов призвал ввести в УК статью о незаконном обогащении - РИА Новости, 05.08.2024
Миронов призвал ввести в УК статью о незаконном обогащении
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым ввести в Уголовный кодекс РФ статью о незаконном обогащении. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:24
2024-08-05T21:24
2024-08-05T21:24
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым ввести в Уголовный кодекс РФ статью о незаконном обогащении. "Нужно наконец вводить в УК РФ статью о незаконном обогащении", - написал Миронов в своём Telegram-канале. По его словам, громкие аресты в Минобороны доказывают актуальность антикоррупционных предложений. "Нужно исключать спекуляции на госзакупках, ведущие к завышению цен. Не должно быть такого, чтобы условная контора "Рога и копыта" закупала за рубежом товары за копейки, лепила на них свои наклейки и продавала государству втридорога в обмен на откаты чиновникам", - добавил Миронов. По мнению лидера партии, некоторые генералы, отвечающие за снабжение в армии, "купались в роскоши", оформляя имущество на родственников. "Норма о незаконном обогащении обязывает должностных лиц объяснять происхождение активов, которые по стоимости значительно превышают их официальные доходы. Не можешь доказать законность – уголовная ответственность с конфискацией. В том числе у близких родственников – согласно нашим инициативам, они тоже должны декларировать имущество", - пояснил Миронов.
https://ria.ru/20240713/pedagog-1959397947.html
https://ria.ru/20240731/mironov-1963315287.html
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сергей миронов, россия, общество
Сергей Миронов, Россия, Общество
Миронов призвал ввести в УК статью о незаконном обогащении
Сергей Миронов призвал ввести в УК РФ статью о незаконном обогащении
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым ввести в Уголовный кодекс РФ статью о незаконном обогащении.
"Нужно наконец вводить в УК РФ статью о незаконном обогащении", - написал Миронов в своём Telegram-канале.
По его словам, громкие аресты в Минобороны доказывают актуальность антикоррупционных предложений.
"Нужно исключать спекуляции на госзакупках, ведущие к завышению цен. Не должно быть такого, чтобы условная контора "Рога и копыта" закупала за рубежом товары за копейки, лепила на них свои наклейки и продавала государству втридорога в обмен на откаты чиновникам", - добавил Миронов.
По мнению лидера партии, некоторые генералы, отвечающие за снабжение в армии, "купались в роскоши", оформляя имущество на родственников.
"Норма о незаконном обогащении обязывает должностных лиц объяснять происхождение активов, которые по стоимости значительно превышают их официальные доходы. Не можешь доказать законность – уголовная ответственность с конфискацией. В том числе у близких родственников – согласно нашим инициативам, они тоже должны декларировать имущество", - пояснил Миронов.