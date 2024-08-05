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Российская ПВО сбила шесть ракет ATACMS и четыре ракеты SCALP-EG
Российская ПВО сбила шесть ракет ATACMS и четыре ракеты SCALP-EG - РИА Новости, 05.08.2024
Российская ПВО сбила шесть ракет ATACMS и четыре ракеты SCALP-EG
Российские средства ПВО в ходе спецоперации сбили шесть ракет ATACMS и четыре крылатые авиационные ракеты SCALP-EG, а также семь снарядов HIMARS, сообщило... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:22
2024-08-05T13:22
2024-08-05T13:23
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российские средства ПВО в ходе спецоперации сбили шесть ракет ATACMS и четыре крылатые авиационные ракеты SCALP-EG, а также семь снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отмечается, что авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ поразили два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.
https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила шесть ракет ATACMS и четыре ракеты SCALP-EG
Минобороны: ПВО сбила шесть ракет ATACMS и четыре авиационные ракеты SCALP-EG