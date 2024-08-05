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Группировки "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 05.08.2024
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13:18 05.08.2024 (обновлено: 13:29 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/minoborony-1964144609.html
Группировки "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях
Группировки "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 05.08.2024
Группировки "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены более 70 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:18
2024-08-05T13:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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сша
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены более 70 украинских военнослужащих, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 152-миллиметровая гаубица Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-миллиметровая гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, запорожская область, россия, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, США, Вооруженные силы РФ
Группировки "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях

Минобороны: ВСУ потеряли 70 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены более 70 украинских военнослужащих, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 152-миллиметровая гаубица Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-миллиметровая гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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