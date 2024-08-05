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ВС России отразили четыре контратаки ВСУ и заняли более выгодные позиции
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ и заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 05.08.2024
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ и заняли более выгодные позиции
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 495... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:17
2024-08-05T13:17
2024-08-05T13:26
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 495 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колесниковка, Синьковка Харьковской области, Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Запад" отразила четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны."Противник потерял до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 155 мм гаубицу М777 производства США, 122 мм орудие Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240801/svo-1963420918.html
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ и заняли более выгодные позиции
Минобороны: группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ