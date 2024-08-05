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В Польше массово увольняют генералов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
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11:44 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/ministr-1964111948.html
В Польше массово увольняют генералов, сообщили СМИ
В Польше массово увольняют генералов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
В Польше массово увольняют генералов, сообщили СМИ
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш массово увольняет генералов, доставшихся ему от предшественников, сообщает издание Onet. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:44
2024-08-05T11:44
в мире
польша
антони
нато
право и справедливость
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ВАРШАВА, 5 авг - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш массово увольняет генералов, доставшихся ему от предшественников, сообщает издание Onet. "Польские генералы теряют должности. Так, генерал Роберт Гломб, который во время нахождения у власти "Права и справедливости" прославился приказом, что единственным источником информации для солдат должен быть телеканал TVP-Info, был отозван из структур НАТО и переведен в кадровое распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении. По данным издания, должностей лишились еще минимум трое генералов, "которые своей карьерой обязаны лояльностью прежней власти". Так, с занимаемых должностей были уволены генералы Роман Копка, Рышард Парафянович и Гжегож Скорупский. "Все они были людьми (одиозного экс-министра национальной обороны Польши Антони - ред.) Мачеревича", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что польского генерала Артура Якубчика обвинили в "гомофобии и расизме" и по просьбе союзников отзывают из штаб-квартиры НАТО.
https://ria.ru/20240805/smi-1964072674.html
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в мире, польша, антони, нато, право и справедливость
В мире, Польша, Антони, НАТО, Право и справедливость
В Польше массово увольняют генералов, сообщили СМИ

Onet: Косиняк-Камыш увольняет генералов, доставшихся ему от предшественников

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 авг - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш массово увольняет генералов, доставшихся ему от предшественников, сообщает издание Onet.
«
"Польские генералы теряют должности. Так, генерал Роберт Гломб, который во время нахождения у власти "Права и справедливости" прославился приказом, что единственным источником информации для солдат должен быть телеканал TVP-Info, был отозван из структур НАТО и переведен в кадровое распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении.
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По данным издания, должностей лишились еще минимум трое генералов, "которые своей карьерой обязаны лояльностью прежней власти". Так, с занимаемых должностей были уволены генералы Роман Копка, Рышард Парафянович и Гжегож Скорупский.
"Все они были людьми (одиозного экс-министра национальной обороны Польши Антони - ред.) Мачеревича", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что польского генерала Артура Якубчика обвинили в "гомофобии и расизме" и по просьбе союзников отзывают из штаб-квартиры НАТО.
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