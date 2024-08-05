https://ria.ru/20240805/mid-1964238618.html

МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения

МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения - РИА Новости, 05.08.2024

МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения

Украинский МИД назвал решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной поспешным и недальновидным, отметив, что оставляет право принять меры... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:42

2024-08-05T17:42

2024-08-05T17:42

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинский МИД назвал решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной поспешным и недальновидным, отметив, что оставляет право принять меры реагирования в ответ. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. По данным агентства, решение о разрыве дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным". "Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным… Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины. В ведомстве считают, что Мали разорвала дипотношения, "не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств" и не предоставив доказательств. "Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали", - добавили в украинском МИД. Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.

https://ria.ru/20240805/kiev-1964119500.html

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