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МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения - РИА Новости, 05.08.2024
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17:42 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/mid-1964238618.html
МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения
МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения - РИА Новости, 05.08.2024
МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения
Украинский МИД назвал решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной поспешным и недальновидным, отметив, что оставляет право принять меры... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:42
2024-08-05T17:42
в мире
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинский МИД назвал решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной поспешным и недальновидным, отметив, что оставляет право принять меры реагирования в ответ. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. По данным агентства, решение о разрыве дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным". "Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным… Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины. В ведомстве считают, что Мали разорвала дипотношения, "не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств" и не предоставив доказательств. "Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали", - добавили в украинском МИД. Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
https://ria.ru/20240805/kiev-1964119500.html
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в мире, украина, мали
В мире, Украина, Мали
МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения

МИД Украины назвал решение Мали о разрыве дипотношений недальновидным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинский МИД назвал решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной поспешным и недальновидным, отметив, что оставляет право принять меры реагирования в ответ.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. По данным агентства, решение о разрыве дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным".
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"Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным… Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.
В ведомстве считают, что Мали разорвала дипотношения, "не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств" и не предоставив доказательств.
"Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали", - добавили в украинском МИД.
Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
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