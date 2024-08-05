https://ria.ru/20240805/metro-1964270076.html
Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро ввели в график
Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро ввели в график - РИА Новости, 05.08.2024
Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро ввели в график
Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро в Москве ввели в график, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:38
2024-08-05T20:38
2024-08-05T20:38
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департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро в Москве ввели в график, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее на этом участке были увеличены интервалы движения из-за человека на пути. "Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике", - говорится в сообщении департамента.
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москва, россия, департамент транспорта г. москвы, общество
Москва, Россия, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
Движение на северном участке Замоскворецкой линии метро ввели в график
Движение на северном участке зеленой ветки метро ввели в график