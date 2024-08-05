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Более 80 единиц оборудования купили для сосудистого центра Тверской области - РИА Новости, 05.08.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:27 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/medoborudovanie-1964213828.html
Более 80 единиц оборудования купили для сосудистого центра Тверской области
Более 80 единиц оборудования купили для сосудистого центра Тверской области - РИА Новости, 05.08.2024
Более 80 единиц оборудования купили для сосудистого центра Тверской области
По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в этом году закуплено 85 единиц оборудования для регионального сосудистого центра при областной... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:27
2024-08-05T16:27
тверская область
тверь
ржев
вышний волочек
игорь руденя
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в этом году закуплено 85 единиц оборудования для регионального сосудистого центра при областной клинической больнице (ОКБ) и для первичных сосудистых отделений, действующих при медучреждениях региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. На недавнем заседании регионального правительства при рассмотрении реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение" Руденя подчеркнул, что ключевые направления работы – снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых патологий, повышение оперативности оказания медуслуг и их качества, укрепление кадрового потенциала лечебных учреждений. В настоящее время большинство оборудования уже введено в эксплуатацию. Так, в городской больнице №6 Твери начал работу компьютерный томограф. Аналогичный томограф заработает в Нелидовской ЦРБ. Сейчас заканчивается ремонт помещения для его установки. Диагностический комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса поставлен в областную клиническую больницу. Кроме того, в ОКБ поступило более 70 функциональных кроватей. Пять аппаратов УЗИ для исследования сердца и сосудов приобретено для первичных сосудистых отделений региона в городской больнице №7 Твери, а также в Ржеве, Вышнем Волочке, Бежецке и Нелидово. Ранее в областной клинический онкологический диспансер поставлено 16 единиц современной медтехники: стерилизаторы, электрохирургические генераторы, гинекологические кресла и дерматоскопы. Оборудование активно используют в работе специалисты. Обеспечение больниц Тверской области медицинским оборудованием ведется по программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20230914/stroitelstvo-1896375012.html
https://ria.ru/20231216/modernizatsiya-1916166523.html
тверь
ржев
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тверь, ржев, вышний волочек, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Ржев, Вышний Волочек, Игорь Руденя

Более 80 единиц оборудования купили для сосудистого центра Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБолее 80 единиц оборудования купили для сосудистого центра Тверской области
Более 80 единиц оборудования купили для сосудистого центра Тверской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в этом году закуплено 85 единиц оборудования для регионального сосудистого центра при областной клинической больнице (ОКБ) и для первичных сосудистых отделений, действующих при медучреждениях региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На недавнем заседании регионального правительства при рассмотрении реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение" Руденя подчеркнул, что ключевые направления работы – снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых патологий, повышение оперативности оказания медуслуг и их качества, укрепление кадрового потенциала лечебных учреждений.
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В настоящее время большинство оборудования уже введено в эксплуатацию. Так, в городской больнице №6 Твери начал работу компьютерный томограф. Аналогичный томограф заработает в Нелидовской ЦРБ. Сейчас заканчивается ремонт помещения для его установки.
Диагностический комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса поставлен в областную клиническую больницу. Кроме того, в ОКБ поступило более 70 функциональных кроватей. Пять аппаратов УЗИ для исследования сердца и сосудов приобретено для первичных сосудистых отделений региона в городской больнице №7 Твери, а также в Ржеве, Вышнем Волочке, Бежецке и Нелидово.
Ранее в областной клинический онкологический диспансер поставлено 16 единиц современной медтехники: стерилизаторы, электрохирургические генераторы, гинекологические кресла и дерматоскопы. Оборудование активно используют в работе специалисты.
Обеспечение больниц Тверской области медицинским оборудованием ведется по программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".
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Тверская областьТверьРжевВышний ВолочекИгорь Руденя
 
 
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