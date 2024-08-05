https://ria.ru/20240805/medoborudovanie-1964213828.html

Более 80 единиц оборудования купили для сосудистого центра Тверской области

Более 80 единиц оборудования купили для сосудистого центра Тверской области - РИА Новости, 05.08.2024

Более 80 единиц оборудования купили для сосудистого центра Тверской области

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в этом году закуплено 85 единиц оборудования для регионального сосудистого центра при областной... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:27

2024-08-05T16:27

2024-08-05T16:27

тверская область

тверь

ржев

вышний волочек

игорь руденя

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в этом году закуплено 85 единиц оборудования для регионального сосудистого центра при областной клинической больнице (ОКБ) и для первичных сосудистых отделений, действующих при медучреждениях региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. На недавнем заседании регионального правительства при рассмотрении реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение" Руденя подчеркнул, что ключевые направления работы – снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых патологий, повышение оперативности оказания медуслуг и их качества, укрепление кадрового потенциала лечебных учреждений. В настоящее время большинство оборудования уже введено в эксплуатацию. Так, в городской больнице №6 Твери начал работу компьютерный томограф. Аналогичный томограф заработает в Нелидовской ЦРБ. Сейчас заканчивается ремонт помещения для его установки. Диагностический комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса поставлен в областную клиническую больницу. Кроме того, в ОКБ поступило более 70 функциональных кроватей. Пять аппаратов УЗИ для исследования сердца и сосудов приобретено для первичных сосудистых отделений региона в городской больнице №7 Твери, а также в Ржеве, Вышнем Волочке, Бежецке и Нелидово. Ранее в областной клинический онкологический диспансер поставлено 16 единиц современной медтехники: стерилизаторы, электрохирургические генераторы, гинекологические кресла и дерматоскопы. Оборудование активно используют в работе специалисты. Обеспечение больниц Тверской области медицинским оборудованием ведется по программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20230914/stroitelstvo-1896375012.html

https://ria.ru/20231216/modernizatsiya-1916166523.html

тверь

ржев

вышний волочек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, ржев, вышний волочек, игорь руденя