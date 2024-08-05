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Глава МЧС Крыма уволился по собственному желанию - РИА Новости, 05.08.2024
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15:36 05.08.2024 (обновлено: 16:37 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/mchs-1964195848.html
Глава МЧС Крыма уволился по собственному желанию
Глава МЧС Крыма уволился по собственному желанию - РИА Новости, 05.08.2024
Глава МЧС Крыма уволился по собственному желанию
Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Садаклиев увольняется с должности по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:36
2024-08-05T16:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Садаклиев увольняется с должности по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций республики Крым с февраля 2021 года.
https://ria.ru/20240805/otstavka-1964137321.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, сергей аксенов (политик)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Глава МЧС Крыма уволился по собственному желанию

Аксенов сообщил об увольнении министра республиканского МЧС

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КрымСергей Садаклиев
Сергей Садаклиев - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Крым
Сергей Садаклиев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Садаклиев увольняется с должности по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«
"Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.
Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций республики Крым с февраля 2021 года.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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