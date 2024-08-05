https://ria.ru/20240805/mchs-1964195848.html

Глава МЧС Крыма уволился по собственному желанию

Глава МЧС Крыма уволился по собственному желанию - РИА Новости, 05.08.2024

Глава МЧС Крыма уволился по собственному желанию

Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Садаклиев увольняется с должности по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:36

2024-08-05T15:36

2024-08-05T16:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Садаклиев увольняется с должности по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций республики Крым с февраля 2021 года.

https://ria.ru/20240805/otstavka-1964137321.html

республика крым

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, сергей аксенов (политик)