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В Магнитогорске пьяный водитель с наехал на сотрудника ДПС, уходя от погони - РИА Новости, 05.08.2024
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12:18 05.08.2024 (обновлено: 12:27 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/magnitogorsk-1964122312.html
В Магнитогорске пьяный водитель с наехал на сотрудника ДПС, уходя от погони
В Магнитогорске пьяный водитель с наехал на сотрудника ДПС, уходя от погони - РИА Новости, 05.08.2024
В Магнитогорске пьяный водитель с наехал на сотрудника ДПС, уходя от погони
Нетрезвый житель Челябинской области с маленьким сыном, пытаясь уехать от сотрудников Госавтоинспекции, наехал на одного из них, но был задержан, сообщила в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:18
2024-08-05T12:27
происшествия
россия
челябинская область
магнитогорск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Нетрезвый житель Челябинской области с маленьким сыном, пытаясь уехать от сотрудников Госавтоинспекции, наехал на одного из них, но был задержан, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее данным, в дежурную часть Магнитогорска сообщили, что на одной из улиц города водитель Mazda опасно маневрирует с ребенком в салоне. Водитель не отреагировал на требование экипажа Госавтоинспекции остановиться и попытался скрыться, полицейские начали его преследовать, уточнила она. "Двигаясь на высокой скорости, лихач создавал угрозу для жизни и здоровья окружающих. На одном из перекрестков он совершил столкновение со встречным автомобилем. К остановившейся машине подбежал сотрудник полиции и попытался задержать нарушителя. Однако тот включил заднюю передачу и совершил наезд на автоинспектора, причинив ему телесные повреждения, а затем продолжил движение", - написала Волк. Она уточнила, что задержать и доставить в отдел полиции пьяного мужчину удалось, когда к погоне подключились еще четыре экипажа Госавтоинспекции. В отношении него составлены протоколы по шести статьям КоАП РФ. Четырехлетний сын нарушителя, сидевший на переднем пассажирском сиденье, в ДТП не пострадал, его передали матери. Сотруднику полиции медицинская помощь не понадобилась, автоинспектор продолжил несение службы, добавила Волк.
https://ria.ru/20240719/peterburg-1960814209.html
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происшествия, россия, челябинская область, магнитогорск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гаи
Происшествия, Россия, Челябинская область, Магнитогорск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГАИ
В Магнитогорске пьяный водитель с наехал на сотрудника ДПС, уходя от погони

В Магнитогорске пьяный водитель с сыном наехал на инспектора, но был задержан

© Ирина Волк/TelegramЗадержание жителя Челябинской области, пытавшегося уехать от сотрудников Госавтоинспекции в Магнитогорске
Задержание жителя Челябинской области, пытавшегося уехать от сотрудников Госавтоинспекции в Магнитогорске - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Ирина Волк/Telegram
Задержание жителя Челябинской области, пытавшегося уехать от сотрудников Госавтоинспекции в Магнитогорске
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Нетрезвый житель Челябинской области с маленьким сыном, пытаясь уехать от сотрудников Госавтоинспекции, наехал на одного из них, но был задержан, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее данным, в дежурную часть Магнитогорска сообщили, что на одной из улиц города водитель Mazda опасно маневрирует с ребенком в салоне. Водитель не отреагировал на требование экипажа Госавтоинспекции остановиться и попытался скрыться, полицейские начали его преследовать, уточнила она.
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"Двигаясь на высокой скорости, лихач создавал угрозу для жизни и здоровья окружающих. На одном из перекрестков он совершил столкновение со встречным автомобилем. К остановившейся машине подбежал сотрудник полиции и попытался задержать нарушителя. Однако тот включил заднюю передачу и совершил наезд на автоинспектора, причинив ему телесные повреждения, а затем продолжил движение", - написала Волк.
Она уточнила, что задержать и доставить в отдел полиции пьяного мужчину удалось, когда к погоне подключились еще четыре экипажа Госавтоинспекции. В отношении него составлены протоколы по шести статьям КоАП РФ.
Четырехлетний сын нарушителя, сидевший на переднем пассажирском сиденье, в ДТП не пострадал, его передали матери.
Сотруднику полиции медицинская помощь не понадобилась, автоинспектор продолжил несение службы, добавила Волк.
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьМагнитогорскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГАИ
 
 
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