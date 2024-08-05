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Львова-Белова рассказала о проверке дел детей-сирот по поручению Путина - РИА Новости, 05.08.2024
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17:52 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/lvova-belova-1964240342.html
Львова-Белова рассказала о проверке дел детей-сирот по поручению Путина
Львова-Белова рассказала о проверке дел детей-сирот по поручению Путина - РИА Новости, 05.08.2024
Львова-Белова рассказала о проверке дел детей-сирот по поручению Путина
Проверка мер поддержки детей-сирот проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках Всероссийской инспекции органов опеки, уже проанализированы... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:52
2024-08-05T17:52
общество
россия
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проверка мер поддержки детей-сирот проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках Всероссийской инспекции органов опеки, уже проанализированы первые 500 личных дел, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию. "В рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства проанализировали первые 500 личных дел детей, проживающих в учреждениях пяти регионов страны. Главная задача — выяснить, что делается для восстановления семейного окружения ребёнка и его связи с близкими", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен отметила, что при изучении документов особое внимание уделяется причинам помещения ребенка в учреждение, информации о его родителях, мерах поддержки, которые были осуществлены, плану работы по восстановлению родной семьи и общению с близкими. "Помимо работы с личными делами, проходит общение с руководством, сотрудниками учреждения, а также с родителями, детьми, их родственниками. Грамотное ведение личных дел позволяет зафиксировать, а затем проследить, как защищаются права и интересы детей, какая помощь оказывается семье, каким образом взаимодействуют различные службы и ведомства. Отдельные случаи берутся на контроль", - добавила она.
https://ria.ru/20240719/siroty-1960812401.html
https://ria.ru/20240718/deti-1960570453.html
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общество, россия, владимир путин, мария львова-белова
Общество, Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о проверке дел детей-сирот по поручению Путина

Львова-Белова: анализ первых 500 дел сирот провели по поручению Путина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проверка мер поддержки детей-сирот проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках Всероссийской инспекции органов опеки, уже проанализированы первые 500 личных дел, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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19 июля, 18:19
"В рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства проанализировали первые 500 личных дел детей, проживающих в учреждениях пяти регионов страны. Главная задача — выяснить, что делается для восстановления семейного окружения ребёнка и его связи с близкими", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Детский омбудсмен отметила, что при изучении документов особое внимание уделяется причинам помещения ребенка в учреждение, информации о его родителях, мерах поддержки, которые были осуществлены, плану работы по восстановлению родной семьи и общению с близкими.
"Помимо работы с личными делами, проходит общение с руководством, сотрудниками учреждения, а также с родителями, детьми, их родственниками. Грамотное ведение личных дел позволяет зафиксировать, а затем проследить, как защищаются права и интересы детей, какая помощь оказывается семье, каким образом взаимодействуют различные службы и ведомства. Отдельные случаи берутся на контроль", - добавила она.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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