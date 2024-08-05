https://ria.ru/20240805/lvova-belova-1964240342.html

Львова-Белова рассказала о проверке дел детей-сирот по поручению Путина

Львова-Белова рассказала о проверке дел детей-сирот по поручению Путина - РИА Новости, 05.08.2024

Львова-Белова рассказала о проверке дел детей-сирот по поручению Путина

Проверка мер поддержки детей-сирот проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках Всероссийской инспекции органов опеки, уже проанализированы... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:52

2024-08-05T17:52

2024-08-05T17:52

общество

россия

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проверка мер поддержки детей-сирот проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках Всероссийской инспекции органов опеки, уже проанализированы первые 500 личных дел, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию. "В рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства проанализировали первые 500 личных дел детей, проживающих в учреждениях пяти регионов страны. Главная задача — выяснить, что делается для восстановления семейного окружения ребёнка и его связи с близкими", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен отметила, что при изучении документов особое внимание уделяется причинам помещения ребенка в учреждение, информации о его родителях, мерах поддержки, которые были осуществлены, плану работы по восстановлению родной семьи и общению с близкими. "Помимо работы с личными делами, проходит общение с руководством, сотрудниками учреждения, а также с родителями, детьми, их родственниками. Грамотное ведение личных дел позволяет зафиксировать, а затем проследить, как защищаются права и интересы детей, какая помощь оказывается семье, каким образом взаимодействуют различные службы и ведомства. Отдельные случаи берутся на контроль", - добавила она.

https://ria.ru/20240719/siroty-1960812401.html

https://ria.ru/20240718/deti-1960570453.html

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общество, россия, владимир путин, мария львова-белова