https://ria.ru/20240805/likhoradka-1964169715.html

В Астраханской области выявили четыре случая лихорадки Западного Нила

В Астраханской области выявили четыре случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 05.08.2024

В Астраханской области выявили четыре случая лихорадки Западного Нила

Первые с начала года четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксированы в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:17

2024-08-05T14:17

2024-08-05T14:17

здоровье - общество

астраханская область

астрахань

икрянинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/28090/81/280908190_0:189:664:563_1920x0_80_0_0_6871b3bfbd9f6c0147142c754bc2aa0e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Первые с начала года четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксированы в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по области. "На сегодняшний день у нас на территории Астраханской области в эпидсезоне 2024 года четыре подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что заболевшие - жители Астрахани, Приволжского и Икрянинского районов. "Двое из четырех уже выписаны, еще двое продолжают лечение", - добавил представитель управления. В 2023 году на территории Астраханской области зафиксировали в общей сложности семь случаев заболевания. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

https://ria.ru/20240730/likhoradka-1962920587.html

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

астраханская область

астрахань

икрянинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, астраханская область, астрахань, икрянинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия