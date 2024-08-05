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В Астраханской области выявили четыре случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 05.08.2024
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14:17 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/likhoradka-1964169715.html
В Астраханской области выявили четыре случая лихорадки Западного Нила
В Астраханской области выявили четыре случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 05.08.2024
В Астраханской области выявили четыре случая лихорадки Западного Нила
Первые с начала года четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксированы в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:17
2024-08-05T14:17
здоровье - общество
астраханская область
астрахань
икрянинский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Первые с начала года четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксированы в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по области. "На сегодняшний день у нас на территории Астраханской области в эпидсезоне 2024 года четыре подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что заболевшие - жители Астрахани, Приволжского и Икрянинского районов. "Двое из четырех уже выписаны, еще двое продолжают лечение", - добавил представитель управления. В 2023 году на территории Астраханской области зафиксировали в общей сложности семь случаев заболевания. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
https://ria.ru/20240730/likhoradka-1962920587.html
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астраханская область
астрахань
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здоровье - общество, астраханская область, астрахань, икрянинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Астраханская область, Астрахань, Икрянинский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Астраханской области выявили четыре случая лихорадки Западного Нила

Первые четыре случая лихорадки Западного Нила выявили в Астраханской области

© Фото : Jim Gathany/CDCКомар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила
Комар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Jim Gathany/CDC
Комар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Первые с начала года четыре случая лихорадки Западного Нила зафиксированы в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по области.
"На сегодняшний день у нас на территории Астраханской области в эпидсезоне 2024 года четыре подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что заболевшие - жители Астрахани, Приволжского и Икрянинского районов.
"Двое из четырех уже выписаны, еще двое продолжают лечение", - добавил представитель управления.
В 2023 году на территории Астраханской области зафиксировали в общей сложности семь случаев заболевания.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
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Здоровье - ОбществоАстраханская областьАстраханьИкрянинский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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