https://ria.ru/20240805/lager-1964070262.html

Суд запретил работу детского лагеря на острове Аскольд в Приморье

Суд запретил работу детского лагеря на острове Аскольд в Приморье - РИА Новости, 05.08.2024

Суд запретил работу детского лагеря на острове Аскольд в Приморье

Суд запретил работу детского лагеря на острове Аскольд в Приморье, где дети жаловались на плохие условия, участники смены будут эвакуированы при благоприятной... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:16

2024-08-05T09:16

2024-08-05T09:16

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Суд запретил работу детского лагеря на острове Аскольд в Приморье, где дети жаловались на плохие условия, участники смены будут эвакуированы при благоприятной погоде, сообщает прокуратура Приморья. Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в лагере на острове Аскольд нет горячей воды, еды в столовой хватало не всем, детям пришлось мыть комнаты после предыдущей смены, а также якобы 10-летнюю девочку заставляли драить туалет. Прокуратура сообщила, что лагерь работает незаконно, а прокурор ранее уведомлял его организаторов о запрете вести на острове подобную деятельность. СК сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности несовершеннолетних. "Сегодня суд удовлетворил ходатайство прокурора о принятии обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности детского лагеря на острове Аскольд", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что прокурорской проверкой установлено, что детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, вследствие чего не вправе оказывать данные услуги. "Постройки на острове возведены самовольно, не обеспечивают соблюдение требований безопасности объектов, создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Кроме того, в ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора, МЧС России выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства", - отмечается в сообщении. Прокуратура проконтролирует эвакуацию 94 детей с острова, которая будет организована при установлении благоприятных погодных условий, уточнили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20240717/lager-1960184058.html

https://ria.ru/20240725/infektsiya-1962005999.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)