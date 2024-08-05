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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 05.08.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,18 копейки - до 11,8289 рубля, курс доллара - на 75,53 копейки, до 84,9471 рубля,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:36
2024-08-05T17:36
2024-08-05T17:36
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,18 копейки - до 11,8289 рубля, курс доллара - на 75,53 копейки, до 84,9471 рубля, при этом курс евро вырос на 21,18 копейки - до 93,0409 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня на вторник — 11,83 рубля, доллара — 84,95, евро — 93,04