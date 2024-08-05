https://ria.ru/20240805/krechetova-1964174886.html

Умерла театральный критик Римма Кречетова

Умерла театральный критик Римма Кречетова - РИА Новости, 05.08.2024

Умерла театральный критик Римма Кречетова

Театральный критик Римма Кречетова скончалась в возрасте 93 лет, сообщил в своем Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:33

2024-08-05T14:33

2024-08-05T14:33

культура

гитис

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Театральный критик Римма Кречетова скончалась в возрасте 93 лет, сообщил в своем Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский. "Позвонили соседи и сообщили, что вчера умерла Римма Павловна Кречетова", - написал он. Он отметил, что Кречетова была выдающимся театроведом, выпускницей театроведческого факультета ГИТИСа и блестящим театральным критиком. "Умнейший собеседник, парадоксально мыслившая, не боявшаяся отказаться от прежнего опыта в осмыслении театра и рассказа о театре, прекрасная в любых театральных спорах и застольных беседах... Остроумная и при этом всегда старавшаяся быть предельно деликатной, чтобы невзначай не обидеть собеседника, каким бы несмышленым по ее разумению он ни был", - подчеркнул Заславский.

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2024

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