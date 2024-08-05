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РЭЦ готов консультировать по вопросам выхода на рынок Узбекистана - РИА Новости, 05.08.2024
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12:07 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/konsultatsii-1964118711.html
РЭЦ готов консультировать по вопросам выхода на рынок Узбекистана
РЭЦ готов консультировать по вопросам выхода на рынок Узбекистана - РИА Новости, 05.08.2024
РЭЦ готов консультировать по вопросам выхода на рынок Узбекистана
Представители Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) готовы проконсультировать российские компании по перспективам выхода на рынок Узбекистана,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:07
2024-08-05T12:07
экономика
узбекистан
россия
ташкент
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экспорт
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Представители Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) готовы проконсультировать российские компании по перспективам выхода на рынок Узбекистана, особенностям ведения бизнеса, а также оказать содействие в организации переговоров, поиске потенциальных партнеров и по другим возникающим вопросам, сообщает центр."Заявку на получение соответствующей услуги можно оформить на платформе "Мой экспорт", - уточняется в сообщении.Там добавляется, что российские компании могут принять участие в международной выставке "HoReCa Expo Uzbekistan 2024", которая состоится 8-10 октября в Ташкенте (НВК "Узэкспоцентр"). Организаторами мероприятия выступает Комитет по туризму Узбекистана, Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Ассоциация отельеров республики."Это - новая возможность для российских компаний в сегменте HoReCa представить свою продукцию и услуги на рынке Узбекистана и провести переговоры с ключевыми игроками на рынке гостиничного, туристического и ресторанного бизнеса. В выставке примет участие около 100 экспонентов и 3 тысячи целевых специалистов из сферы HoReCa Узбекистана – владельцы и управляющие отелей и ресторанов, инвесторы, архитекторы, дизайнеры, повара, туристические операторы и агентства", - сообщает РЭЦ.В центре отмечают, что мероприятие будет интересно российским экспортерам в сферах дизайна и отделки интерьера, звукового и светового оборудования, мебели для гостиниц и ресторанов, посуды и сервировки для стола, продуктов питания и напитков для гостиниц и ресторанов, средств гигиены, оборудования для гостиниц и ресторанов, сантехники для гостиниц и ресторанов, системы безопасности и автоматизации, текстиля и униформы, торгового, витринного и холодильного оборудования и IT-решений для сферы услуг.В рамках выставки российские компаний смогут также принять участие в конференциях "Зеленые технологии и инвестиции: экономическая выгода и устойчивое развитие в сфере гостеприимства Узбекистана" и "Будущее за цифровым гостеприимством: как технологии изменят индустрию HoReCa в Узбекистане".
https://ria.ru/20240729/rets-1962624817.html
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96
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экономика, узбекистан, россия, ташкент, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт
Экономика, Узбекистан, Россия, Ташкент, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт

РЭЦ готов консультировать по вопросам выхода на рынок Узбекистана

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Представители Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) готовы проконсультировать российские компании по перспективам выхода на рынок Узбекистана, особенностям ведения бизнеса, а также оказать содействие в организации переговоров, поиске потенциальных партнеров и по другим возникающим вопросам, сообщает центр.
"Заявку на получение соответствующей услуги можно оформить на платформе "Мой экспорт", - уточняется в сообщении.
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Там добавляется, что российские компании могут принять участие в международной выставке "HoReCa Expo Uzbekistan 2024", которая состоится 8-10 октября в Ташкенте (НВК "Узэкспоцентр"). Организаторами мероприятия выступает Комитет по туризму Узбекистана, Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Ассоциация отельеров республики.
"Это - новая возможность для российских компаний в сегменте HoReCa представить свою продукцию и услуги на рынке Узбекистана и провести переговоры с ключевыми игроками на рынке гостиничного, туристического и ресторанного бизнеса. В выставке примет участие около 100 экспонентов и 3 тысячи целевых специалистов из сферы HoReCa Узбекистана – владельцы и управляющие отелей и ресторанов, инвесторы, архитекторы, дизайнеры, повара, туристические операторы и агентства", - сообщает РЭЦ.
В центре отмечают, что мероприятие будет интересно российским экспортерам в сферах дизайна и отделки интерьера, звукового и светового оборудования, мебели для гостиниц и ресторанов, посуды и сервировки для стола, продуктов питания и напитков для гостиниц и ресторанов, средств гигиены, оборудования для гостиниц и ресторанов, сантехники для гостиниц и ресторанов, системы безопасности и автоматизации, текстиля и униформы, торгового, витринного и холодильного оборудования и IT-решений для сферы услуг.
В рамках выставки российские компаний смогут также принять участие в конференциях "Зеленые технологии и инвестиции: экономическая выгода и устойчивое развитие в сфере гостеприимства Узбекистана" и "Будущее за цифровым гостеприимством: как технологии изменят индустрию HoReCa в Узбекистане".
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ЭкономикаУзбекистанРоссияТашкентРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экспорт
 
 
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