https://ria.ru/20240805/kitaj-1964141854.html

На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек

На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек - РИА Новости, 05.08.2024

На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек

Девять человек погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщило Центральное телевидение... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:08

2024-08-05T13:08

2024-08-05T13:20

в мире

сычуань

китай

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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщило Центральное телевидение Китая. По информации телевидения, в субботу в городе Кандин провинции Сычуань произошел паводок и оползень. "По состоянию на 9.00 (4.00 мск - ред.) понедельника, в результате бедствия погибли девять человек, еще 18 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении телевидения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

сычуань

китай

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в мире, сычуань, китай