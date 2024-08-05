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На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек - РИА Новости, 05.08.2024
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13:08 05.08.2024 (обновлено: 13:20 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/kitaj-1964141854.html
На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек
На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек - РИА Новости, 05.08.2024
На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек
Девять человек погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщило Центральное телевидение... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:08
2024-08-05T13:20
в мире
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщило Центральное телевидение Китая. По информации телевидения, в субботу в городе Кандин провинции Сычуань произошел паводок и оползень. "По состоянию на 9.00 (4.00 мск - ред.) понедельника, в результате бедствия погибли девять человек, еще 18 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении телевидения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html
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в мире, сычуань, китай
В мире, Сычуань, Китай
На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек

В китайской провинции Сычуань из-за оползня 9 человек погибли, 18 пропали

© AFP 2024 / CNSПоследствия схода оползня в городе Кандин провинции Сычуань в Китае. 4 августа 2024
Последствия схода оползня в городе Кандин провинции Сычуань в Китае. 4 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AFP 2024 / CNS
Последствия схода оползня в городе Кандин провинции Сычуань в Китае. 4 августа 2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщило Центральное телевидение Китая.
По информации телевидения, в субботу в городе Кандин провинции Сычуань произошел паводок и оползень.
"По состоянию на 9.00 (4.00 мск - ред.) понедельника, в результате бедствия погибли девять человек, еще 18 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении телевидения.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
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