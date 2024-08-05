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На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек
На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек - РИА Новости, 05.08.2024
На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек
Девять человек погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщило Центральное телевидение... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:08
2024-08-05T13:08
2024-08-05T13:20
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сычуань
китай
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Девять человек погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщило Центральное телевидение Китая. По информации телевидения, в субботу в городе Кандин провинции Сычуань произошел паводок и оползень. "По состоянию на 9.00 (4.00 мск - ред.) понедельника, в результате бедствия погибли девять человек, еще 18 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении телевидения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
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в мире, сычуань, китай
На юго-западе Китае из-за оползня погибли девять человек
В китайской провинции Сычуань из-за оползня 9 человек погибли, 18 пропали