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В Киеве военный напал на охранника жилого комплекса
В Киеве военный напал на охранника жилого комплекса - РИА Новости, 05.08.2024
В Киеве военный напал на охранника жилого комплекса
Военнослужащий ВСУ напал на охранника жилого комплекса в Киеве, произошла перестрелка, сообщило местное издание Times of Ukraine в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:33
2024-08-05T12:33
2024-08-05T12:33
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ напал на охранника жилого комплекса в Киеве, произошла перестрелка, сообщило местное издание Times of Ukraine в Telegram-канале. "Военный стрелял в охранников ЖК "Бульвар Фонтанов" в Печерском районе Киева", - говорится в сообщении. Публикуется записи с видеокамер наблюдения. На видео мужчина на костылях в форме ВСУ угрожает пистолетом мужчине с гражданском. Впоследствии он делает несколько выстрелов в воздух и начинает целиться в кого-то еще, находящегося за кадром. По информации издания, стрелявший был ранен на фронте, после чего приехал домой для восстановления. После приезда полиции, злоумышленник скрылся от погони на автомобиле. Информации о его задержании не поступало.
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в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве военный напал на охранника жилого комплекса
Times of Ukraine: военный напал на охранника ЖК в Киеве, произошла перестрелка