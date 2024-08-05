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Украинский блогер обвинил Киев в связи с "Аль-Каидой"* - РИА Новости, 05.08.2024
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12:12 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/kiev-1964119500.html
Украинский блогер обвинил Киев в связи с "Аль-Каидой"*
Украинский блогер обвинил Киев в связи с "Аль-Каидой"* - РИА Новости, 05.08.2024
Украинский блогер обвинил Киев в связи с "Аль-Каидой"*
Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий утверждает в своем Telegram-канале, что, по имеющейся у него информации, Киев занимается подготовкой... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:12
2024-08-05T12:12
украина
россия
анатолий шарий
аль-каида
нато
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий утверждает в своем Telegram-канале, что, по имеющейся у него информации, Киев занимается подготовкой повстанцев-туарегов и групп, связанных с международной террористической организацией "Аль-Каида"*, а также поставками им оружия и беспилотников. "Обучение террористов включает в себя тактику ведения боя. Предположительно, первая из групп проходила обучение в начале года. После заявлений (представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея) Юсова и посла Украины в Сенегале это секретом больше не является", - написал Шарий.Он отметил, что у Киева возникла проблема с доставкой террористам беспилотников и оружия, на что ушло несколько месяцев. "Сейчас, видимо, груз доехал. Ждем терактов с вооружением, переданным Киевом", - отметил Шарий. Он добавил, что, по данным источников, координацией этого проекта, занимается некий гражданин Украины Андрей Г., а также граждане одной из стран НАТО, которые бывают в регионе и прибывают через столицу Мавритании. При этом Шарий опубликовал фото страницы паспорта мужчины со скрытой фамилией и номером. Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Газета Monde сообщала о недавнем выступлении представителя главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрея Юсова, в котором тот раскрыл информацию о сотрудничестве между сторонами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима. В воскресенье стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Переходное правительство страны в заявлении подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240312/shariy-1932578411.html
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украина, россия, анатолий шарий, аль-каида, нато
Украина, Россия, Анатолий Шарий, Аль-Каида, НАТО
Украинский блогер обвинил Киев в связи с "Аль-Каидой"*

Шарий: Киев занимается подготовкой групп, связанных с "Аль-Каидой"

© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
Тренировка на стрельбище на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий утверждает в своем Telegram-канале, что, по имеющейся у него информации, Киев занимается подготовкой повстанцев-туарегов и групп, связанных с международной террористической организацией "Аль-Каида"*, а также поставками им оружия и беспилотников.
«
"Обучение террористов включает в себя тактику ведения боя. Предположительно, первая из групп проходила обучение в начале года. После заявлений (представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея) Юсова и посла Украины в Сенегале это секретом больше не является", - написал Шарий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
Он отметил, что у Киева возникла проблема с доставкой террористам беспилотников и оружия, на что ушло несколько месяцев. "Сейчас, видимо, груз доехал. Ждем терактов с вооружением, переданным Киевом", - отметил Шарий. Он добавил, что, по данным источников, координацией этого проекта, занимается некий гражданин Украины Андрей Г., а также граждане одной из стран НАТО, которые бывают в регионе и прибывают через столицу Мавритании. При этом Шарий опубликовал фото страницы паспорта мужчины со скрытой фамилией и номером.
Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Газета Monde сообщала о недавнем выступлении представителя главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрея Юсова, в котором тот раскрыл информацию о сотрудничестве между сторонами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
В воскресенье стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Переходное правительство страны в заявлении подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Шарий намерен обратиться к России за расследованием покушения в Испании
12 марта, 19:02
* Запрещенная в России террористическая группировка.
 
УкраинаРоссияАнатолий ШарийАль-КаидаНАТО
 
 
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