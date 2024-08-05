Украинский блогер обвинил Киев в связи с "Аль-Каидой"*
Шарий: Киев занимается подготовкой групп, связанных с "Аль-Каидой"
© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий утверждает в своем Telegram-канале, что, по имеющейся у него информации, Киев занимается подготовкой повстанцев-туарегов и групп, связанных с международной террористической организацией "Аль-Каида"*, а также поставками им оружия и беспилотников.
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"Обучение террористов включает в себя тактику ведения боя. Предположительно, первая из групп проходила обучение в начале года. После заявлений (представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея) Юсова и посла Украины в Сенегале это секретом больше не является", - написал Шарий.
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Он отметил, что у Киева возникла проблема с доставкой террористам беспилотников и оружия, на что ушло несколько месяцев. "Сейчас, видимо, груз доехал. Ждем терактов с вооружением, переданным Киевом", - отметил Шарий. Он добавил, что, по данным источников, координацией этого проекта, занимается некий гражданин Украины Андрей Г., а также граждане одной из стран НАТО, которые бывают в регионе и прибывают через столицу Мавритании. При этом Шарий опубликовал фото страницы паспорта мужчины со скрытой фамилией и номером.
Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Газета Monde сообщала о недавнем выступлении представителя главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрея Юсова, в котором тот раскрыл информацию о сотрудничестве между сторонами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
В воскресенье стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Переходное правительство страны в заявлении подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве.
* Запрещенная в России террористическая группировка.